الإثنين 23 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

6 مستندات لاستخراج رخصة مزاولة انتظار المركبات في الشارع

انتظار المركبات
انتظار المركبات

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، الاوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة وذلك على النحو التالي:

تقديم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة يشمل الآتى:

١-صورة بطاقة الرقم القومى.

٢- المؤهل الدراسي.

٣- تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

٤- رخصة قيادة سارية.

٥- صحيفة الحالة الجنائية.

٦- شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطى المواد المخدرة.

ويستهدف القانون تحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة في القائمين على العمل بتنظيم انتظار المركبات سواء لدى الشركات أو الأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.

كما يستهدف القانون تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور ، وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة.

ونص القانون على عدم جواز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظات أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط، ولدى أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات، وذلك كله وفقاً للأحكام المنظمة في هذا القانون.

وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

وتصدر الرخصة بموجب اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المـستحقة، وحال رغبـة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة.

صحيفة الحالة الجنائية اللائحة التنفيذية وزارة الصحة مستندات هيئة المجتمعات العمرانية تعاطي المواد المخدرة قانون تنظيم انتظار المركبات نشاط تنظيم انتظار المركبات الضوابط والاشتراطات

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

الأكثر قراءة

«برشامة» وراء تدهور حالته مؤخرًا.. الفنان عادل الفار يكشف تفاصيل وضعه الصحي

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

بالأسماء.. تفاصيل حركة الندب والتجديد بمحكمة النقض

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الثلاثاء

الرئيس السيسى: مستعدون لتقديم دعم ضخم لأعمال فنية تبنى الوعى المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

ماجد حبته

اللاجئون درجات!

مؤمن المحمدي

سادة عقولنا عبيد مشاعرنا

القس. رفعت فكرى

التشجيع والإبداع

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

صور

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

مؤتمر وزيرة الصحة لاستعراض وضع كورونا في مصر

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق بالونات حارقة من غزة تجاه مستوطنات إسرائيل

إسرائيل: نجاح اختبار الجيش الأمريكى لمنظومة «القبة الحديدية»

الخارجية الفلسطينية تحمل إسرائيل مسئولية جرائم بؤر الإرهاب فى الضفة الغربية