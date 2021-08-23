تعرف على الأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين للمنح والمساعدات الشهرية

حددت المادة 64 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018، قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، الأشخاص المستحقين للمنح والمساعدات الشهرية، ويمنح الأشخاص ذوى الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وفقا لمعايير استحقاق الدعم النقدى الآتية وهي:

ويستحق الشحص ذو الإعاقة من البالغين من الأسر التي ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر والفقيرة الدعم النقدى الشهرى فى حالة ثبوت إعاقته بعد قدرته على العمل.

لا يجوز الجمع بين الدعم النقدى الشهري "كرامة" والمساعدات الضمانية الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة.

يستحق الطفل ذو الإعاقة الدعم النقدى فى حالة ثبوت إعاقته وحتى بلوغه سن العمل، ثم يعاد تقييمه وفقا لأداة التقييم الطبي الوظائفي.

لا يجوز التنازل عن الدعم النقدى من شخص ذو إعاقة لآخر أو الحجز عليه تحت أى ظرف من الظروف.

كما حددت المادة 54 من القانون 10 لسنة 2018 العقوبة المقررة لمن امتنع عن منح الاشخاص ذوي الإعافة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الحريمة.

كما حددت المادة 65 من اللائحة التنفيذية للقانون الأشخاص ذوي الاعافة من لهم الجمع بين معاشين.

يحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصي، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:

المعاش المستحق عن نفسه.

المعاش المستحق عن الزوجة أو الزوجة.

المعاش المستحق عن الوالدين

المعاش المستحق عن الأولاد

المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

وير اعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة مايأتى:

(أ) يجمع المستحق من الأشخاص ذوي العاقة من فئة الأزواج بين المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عاليه بدون حدود.

(ب) يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الاعاقة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش اى آخر وفقا للأولويات الواردة عاليه بدون حدود.

كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود.