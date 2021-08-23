الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الشيخ محمود شلبي يكشف حكم الشرع في تسمية البنت بـ«سلاف»

البنت ب سلاف
البنت ب سلاف

ورد سؤالا عبر جروبات الفتوى عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حول حكم الشرع في تسمية البنت بـ"سلاف" وحدث جدل كبير حول التسمية بهذا الاسم، فهناك من قال إنه غير جائز واسم غير مسلم، بينما أجاز البعض الآخر التسمية به.

"الإفتاء" حسمت الجدل الدائر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وردت على هذا الحكم في فتوى لها، عبر البث المباشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

من جانبه، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التسمية باسم “سلاف”: “إذا كان معناه خلاصة الشيء الطيب، فالتسمية به جائز، لأن التسمية بـ فلان أو يتسمى بهاكذا ، فالمسألة إن هذا الاسم لو معناه حسن أو جيد في الشرع فيكون جائز، ولو معناه ليس حسنا أو غير مقبول فالتسمية به لا تصح”.

 

حكم تسمية المولوة باسم راما

ويشار إلى أن الدار، قد قالت في فتوى لها سابقة، حول حكم تسمية المولودة باسم راما، في الفتوى رقم 4477، بالقول: "لا يصح تخليد اسم إلهٍ من آلهةِ المشركين بإطلاقه على بنتٍ مسلمةٍ، خاصَّةً إذا كان اسم هذا الإله سببًا في هدمِ بيتٍ من بيوتِ الله، ولا يليقُ بالأسرةِ المسلمةِ أنْ تترُكَ الأسماءَ اللَّامتناهية وتتمسَّك باسمٍ ترتبط به ذكرياتٍ أليمَةٍ في نفوس المسلمين".

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تناقش بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين. 

حكم الشرع في تسمية البنت ب سلاف حكم الشرع في التسمنية ب راما دار الافتاء المصرية طريقة التواصل مع دار الإفتاء الشيخ محمود شلبي

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وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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