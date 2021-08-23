سنغافورة: مستعدون لدعم عمليات الإجلاء من أفغانستان

أكد رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، استعداد بلاده لدعم جهود عمليات الإجلاء من أفغانستان، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن بلاده تعد شريكا لواشنطن في العديد من المجالات سواء الدفاعي أوالاقتصادي أو مكافحة الإرهاب.

وقال "لونج" ـ في مؤتمر صحفي مشترك مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التي تزور سنغافورة حاليا- إننا على استعداد للمساعدة بطائرات "إيرباص" لأجلاء الأفغان، معتبرا أن دور الولايات المتحدة في عمليات إجلاء الأفغان بالغ الأهمية.

وأضاف أن التعاون الاقتصادي بين سنغافورة والولايات المتحدة في ازدهار ونمو حيث تعد بلاده المستثمر الثاني الأكبر في واشنطن، مشيرا إلى أن لدى سنغافورة مئات الشركات الأمريكية وأن التعاون بين البلدين يعود إلى عقود، معربًا عن تقديره لدور الولايات المتحدة في تعزيز السلام.

وفيما يتعلق بالاستعدادات الخاصة بجائحة كورونا، قال لونج: "نحن نشارك المعلومات الخاصة بالوباء ما يساعد في مكافحته والاستعداد للأوبئة في المستقبل".

كما أعرب عن سعادته للتعاون بين سنغافورة والولايات المتحدة في مجال الفضاء.

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابل، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابل، أملاً في مغادرة البلاد هربا من قبضة الحركة المتشددة.

وكانت الحركة شنت هجوماً واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصاً الأميركية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١

وفي ظل تطورات الأحداث وسخونتها في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، إلا أن مواقع التواصل ضجت بفيديو لعناصر الحركة يلهون ويمارسون التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابل.

وأفادت وسائل إعلام بأن عناصر الحركة أدوا تلك التمارين بعد دخولهم القصر الرئاسي، أمس الأحد، وفرار الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى خارج البلاد.