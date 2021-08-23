قرار من النيابة بشأن «ضحية النخلة» في أكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر، اليوم الإثنين، التحقيق في مصرع شخص سقط من أعلى نخلة بأكتوبر، حيث تبين أن المتوفي يدعى يوسف محمد، 23 سنة، طالب.

ومن جانبها، أفادت التحريات بقيادة العقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، من خلال سؤال والد المجني عليه يدعي محمد حلمي، 51 سنة عامل بشركة الكهرباء، ومقيم داخل مشتل بكرداسة.

وأكد والد المجني عليه، أن نجله سقط من أعلى نخلة بالأرض ملكه أثناء جني ثمار البلح وأصيب بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي أدى إلى الوفاة، وكشفت أنه لا توجد شبه جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تلقت إخطارًا بمصرع شاب أثناء قيامه بجني ثمار البلح من النخلة فسقط من أعلى النخلة مما ادي لوفاتة بكرداسة.

تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر يفيد بسقوط شاب أثناء جمع ثمار البلح من أعلى النخلة.

وانتقلت على الفور قوات الأمن وتبين مصرع شاب نتيجة سقوطه من أعلى نخله، وبإجراء التحريات، تبين أن الشاب خلال جمعه محصول البلح بصحبة والده، وصعوده أعلى نخلة، سقط من النخلة، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وفي سياق منفصل شهد مركز الضبعة في مطروح في وقت سابق، حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الساحلي، وأسفر ذلك عن مصرع 2 وإصابة 7 جميعهم من محافظة الإسكندرية.

واستقبل مستشفى دخل مستشفى رأس الحكمة فاطمة منصور سالم، 19 سنة، تعاني من اشتباه نزيف داخلي، وهاجر حسين ثابت، 19 سنة، تعاني من اشتباه نزيف داخلي، وياسمين منصور سالم، 17 سنة، تعانى من كدمات متفرقة بالجسم وجود سحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف داخلي، وسما منصور سالم، 8 سنوات، تعانى من اشتباه كسر بالساق الأيسر و كدمات متفرقة بالجسم، وسماح حسين ثابت، 38 سنة، تعانى من اشتباه نزيف داخلى مع وجود سحجات متفرقة بالجسم.

كما استقبل شروق على سالم،21 سنة، تعاني من جرح قطعى بجفن العين اليسرى مع وجود كدمات متفرقة بالجسم، وعلى منصور ثابت،11 سنة، يعانى من سجحات وكدمات متفرقة بالجسم، ومنصور على سالم، 45 سنة، جثة هامدة، وصبحي حسن عبدالعزيز، جثة هامدة. وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق، في ظروف وملابسات الحادث.