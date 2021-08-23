المرشح لمنصب المستشارية فى ألمانيا يدافع عن مهمة جيش بلاده فى أفغانستان

دافع المرشح لمنصب المستشارية في ألمانيا أولاف شولتز من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (إس بي دي) عن مهمة الجيش الألماني في أفغانستان على الرغم من سيطرة طالبان.

وقال "شولتز" لقناة "نيو بيلد" التلفزيونية: "إنها لم تكن مهمة بلا فائدة"، وتابع: "إن الهجمات الإرهابية التي شنتها القاعدة على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001 كانت إرهابًا قاتلًا مروعًا،وأن مهمة أفغانستان كانت الرد الصحيح".



وأضاف أنه كان من الواضح منذ فترة طويلة أن التحالف، وبالتالي الألمان، سيغادرون البلاد في أي وقت، موضحًا أن ألمانيا كانت تفضل الانسحاب من أفغانستان بوتيرة أقل سرعة، ولكن "يجب أن يكون الوضع الدائم هو أن البلاد قادرة على الدفاع عن نفسها"، مضيفًا أن الحكومة الأفغانية تخلت عن البلاد.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، في وقت سابق، نقلًا عن مسؤولين أفغان، أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد؛ لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

جدير بالذكر، أن مسؤول أمني غربي أكد علي سقوط المدينة، و هي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابول بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، و غالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. و السفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" الذي أوصلهم إلى أبواب العاصمة الأفغانية كابول خلال أيام معدودة.