الصحة العراقية: المناعة المجتمعية لا تعنى السيطرة التامة على وباء كورونا

أكدت وزارة الصحة والبيئة بالعراق، أن تحقيق المناعة المجتمعية سيتم في حال بلغت نسبة تطعيم المواطنين أكثر من 70%، مشيرة إلى أن "المناعة المجتمعية لا تعني السيطرة التامة على الوباء".



وقال مدير الصحة العامة بوزارة الصحة العراقية، رياض عبدالأمير الحلفي، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية، إن "المناعة المجتمعية لفيروس كورونا لا يمكن تحقيقها قريبا، نتيجة تحول سلالات الفيروس"، مبينا أن "زيادة نسب الملقحين لها مزايا إيجابية، إذ إنها تخفض معدل تسجيل الإصابات، وتقلل من الحالات الخطرة والوفيات، لكنها أيضا لا تعني إيقاف الوباء".



وأعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم، تطعيم 95639 شخصا باللقاح المضاد ل‍كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مؤكدة تسجيل 5634 إصابة جديدة ب‍كورونا.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.