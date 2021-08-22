«أنا مبتهددش».. أحمد حلمى يتراجع ويحذف فيديو يجمعه بـ منى زكى

نشبت أزمة طريفة بين أحمد حلمي وزوجته الفنانة مني زكي بسبب فيديو قام بنشره على حسابه بموقع الفيديوهات الشهير (إنستجرام) لها وهي تسجل برومو لحلقتها مع إسعاد يونس في "صاحبة السعادة".

البرومو: قصة فيديو

بدأت القصة عندما طلبت منى زكي من أحمد حلمي أن يقوم بتصويرها فيديو وهى تطلب من جمهورها متابعة حلقتها مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" حيث تظهر في أول حلقة من الموسم الجديد، ووقفت منى وهي مرتديا (برنيطة) وشيميز أبيض وبنطلون أخضر ولم تسطع تسجيل الفيديو بسبب خطأها أكثر من مرة وهي تسجله وطلبت من زوجها مسح الفيديو وعدم نشره وهو ما وافقها عليه فورًا.

تطور الأزمة بين الثنائي

منذ ساعات، نشر أحمد حلمي فيديو منى زكي وهي تحاول تسجيل البرومو الذي ستقوم بنشره على حساباته بمنصات السوشيال، لتشويق الجمهور لحلقتها في "صاحبة السعادة" وعلق حلمي علي الفيديو بشكل طريف قائلاً: "اوعى حد يقولها إني نزلت الفيديو"، لتنهال تعليقات الجمهور والفنانين علي الفيديو الذي نشره أحمد حلمي حيث عبروا عن إعجابهم بعلاقة الثنائي.

أحمد حلمي يحذف فيديو سكرين لشات

سريعًا، قام أحمد حلمي بنشر فيديو سكرين من محادثة بينه وبين زوجته منى زكي وهى ترسل له (فويسات) تعبر عن إنزعاجها من قيامه بنشر الفيديو، لكن بشكل طريف ليس بشكل غاضب ليرد حلمي عليها في (الشات): "أنا مش حلمي الرقم غلط" وعلق حلمي علي سكرين الفيديو قائلاً: "أنا مبتهددش طب أهو" لكن لم يمر سوى 15 دقيقة، فقط وقام حلمي بحذف الفيديو دون إبداء أي أسباب".