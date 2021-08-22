الأحد 22 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اليمنى يفشل محاولة تسلل ميليشيا الحوثى غرب مأرب

الجيش اليمني
الجيش اليمني

أفشلت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وكبدتها قتلى وجرحى بجبهة المشجح، غرب مأرب.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" بأن سبعة من عناصر المليشيا قد لقوا مصرعهم بنيران قوات الجيش في محاولة التسلل على أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح.

كما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تجمعات للمليشيا في جبهتي الكسارة والمشجح، أسفرت عن سقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير عربة وثلاثة أطقم بما عليها من عتاد.

الجيش اليمني اليمن عدن

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