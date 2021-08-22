الأحد 22 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحقق في وفاة شاب ألقى نفسه من أعلى كوبرى بمدينة نصر

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة اليوم الأحد بدفن جثة شاب ألقى بنفسه من أعلى كوبرى في منطقة مدينة نصر، بسبب إصابته بحالة نفسية شديدة دفعته لارتكاب الواقعة، كما أمرت بسرعة إرسال تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر، بلاغًا من الأهالي، يفيد بعثورهم على جثة لشاب بأحد الشوارع بمدينة نصر، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب فى منتصف العقد الثالث من العمر، مصابًا بكدمات وكسور بجميع أنحاء الجسم، وبتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال الشهود تبين قيام المتوفى بالقفز من أعلى الكوبرى.

 تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بدفن جثة الشاب، وإرسال تقرير الصفة التشريحية.

مدينة نصر الكشف الطبى وزارة العدل كاميرات الإجراءات القانونية الطب الشرعي كاميرات المراقبة تفريغ كاميرات المراقبة مصلحة الطب الشرعي تشريح جثث

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