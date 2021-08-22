الأحد 22 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«دراجتك.. صحتك».. تدشين مبادرات لتشجيع الفتيات على ركوب الدراجات

مبادرات لتشجيع الفتيات
مبادرات لتشجيع الفتيات على ركوب الدراجات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بدء طرح الدفعة الثالثة من المرحلة الثالثة لمبادرة «دراجتك.. صحتك» بإجمالي ٣٢٠٠ دراجة بواقع «٢٠٠٠ دراجة جبلي، ٦٠٠ دراجة هجين، ٤٠٠ دراجة للفتيات، ٢٠٠ دراجة كهربائية»، إذ تهدف المبادرة إلى تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات من خلال تقديم ٤ أنواع من الدراجات بسعر أقل من سعر السوق بنسبة 30% على الأقل.

وركوب الدراجات عالم مليء بالبهجة يمكن أن يكون ركوبها ممتع على طول طريق أو ممر رياضة، ولم تكن تلك اول المبادرات التي شجعت الفتيات على ركوب الدرجة ولكن ظهرت قبل سنوات عدة مبادرات آخرى نستعرضها في التقرير التالي:

مبادرة عجل بنات:

وأطلقت عام 2019 شابة تدعى مارجريت ناجح يعقوب من محافظة المنيا مبادرة لتشجيع الفتيات على ركوب الدراجات في صعيد مصر تحت اسم "عجل بنات" وقالت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ان في محافظات الصعيد الكثير من القيود المجتمعية والتحفظات وكان يجب كسر كل تلك القيود طالما في حدود الأدب وتعتبر الدراجة وسيلة مواصلات مريحة وآمنة أكثر من المواصلات العامة التي قد تتعرض فيها الفتيات للتحرش المباشر، فهي موفرة وصديقة للبيئة ومنجزة في الوقت لذلك قومت باطلاق تلك المبادرة وان نجتمع كمجموعة فتيات ونقوم بركوب الدراجة سويا حتى يحاول المجتمع ان يتقبلنا ولا يكون هناك خطر".

اتنفسي:

دشن عدد من السيدات في محافظة الشرقية مبادرة تحت اسم "اتنفسي" لنشر ثقافة قيادة الدراجات الهوائية للفتيات  وقاموا بالدعوة الى تلك المابادرة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مئكدين ان السيدات من حقهن ان يستقلوا الدراجات الهوائية ويقودوها بكل حرية دون ان بتعرضن لاى مضايقات او تحرش في الشوارع فهى وسيلة مواصلات امنة وموفرة جدا للمال فضلا عن انها رياضة مفيدة.

يلا عجلة:

مبادرة دشنها عدد من الشباب منذ 7 اعوام للتشجبع على ثقافة ركوب الدراجات كوسيلة امنة وموفرة للطاقة وضديفة للبيئة ويقومون بتنظيم ماراثون دائم للدراجات كل يوم جمعة ويدعون اليه ولنقطة الانطلاق على صفحة خاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

بسكلتة:

مبادرة دعت لها عدد من الفتيات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتشجيع الفتيات على ركوب الدراجات والذهاب بها الى اى مشوار وكتبن: من الطبيعي أن يحدث بعض المضايقات لنا في الشارع عند ركوب الدراجات لكنها تظل الوسيلة الامن لنا  على الرغم من ان المجتمع شايف انه من العيب أن تقود الفتاة دراجة وسط الشارع، لكننا نحاول أن نواجه هذه الثقافة ادعمونا واركبوا عجل".

الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة الشباب والرياضة دراجتك صحتك مبادرة عجل بنات اتنفسي يلا عجلة بسكلتة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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