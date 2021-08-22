الأحد 22 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد إثارتها الجدل على «السوشيال ميديا».. التفاصيل الكاملة لـ «الصبارة الراقصة»

الصبارة الراقصة
الصبارة الراقصة

 ظهرت حالة واسعة من الجدل على منصات "السوشيال ميديا"، عقب تداول صور دمية جديدة تسمى الصبارة الراقصة،  تتمايل وتردد ما يقوله الأطفال والكبار بشكل مُضحك،  ما جعل الجميع يلتفت إليها رغم أنها تباع  بثمن باهظ، وتصدرت الصبارة الراقصة تريند تويتر خلال الساعات الماضية بسبب كثرة البحث عليها.

- اتهامات بالهلاوس والعزلة

 وجاءت حالة الجدل التي أثيرت حولها، ما بين المتابعين ورواد منصات "السوشيال الميديا" المختلفة بسبب حديث بعض الأطباء أنها تسبب الهلاوس والعزلة عند الاطفال.

وتنوعت تعليقات رواد "السوشيال ميديا" عليها، وقال أحد المعلقين ويدعى رحمي «رغم أنها بتنقل الكلام وبترقص ، وده بيفكرني بناس كده للأسف بنشوفهم ف أي شغل ناقصها بس انها تطبل كمان، بس مما لا شك فيه ان الصبارة الراقصة نجحت بشكل رهيب لدرجة اني مش طايق أشوفها وظاهرة تستحق الدراسة وبحث أسباب نجاحها وتحولها من لعبة معمولة للاطفال.. لحاجة لطيفة الكبار بيشتروها».

وأضاف:«تفتكروا ايه سر نجاحها كده .. خفة دمها .. هيافة الفكرة .. احتياجنا لحد يسمعنا ويطبلنا ويرقص .. بنفضفض معاها .. ايه يا تري السبب من وجه نظركم».

بينما علقت سمية محمد قائلة: « إحنا كبنات بنطالب بتخفيض سعر الصبارة الراقصة».

بينما قال أحمد كامل ساخرًا :« الناس كلها سابت كل الأحداث ومركزة مع الصبارة الراقصة»، بينما تقول معلقة أخرى :« للدرجة دى الشعب معندوش حاجة يتكلم فيها طلعوا الصبارة الراقصة تريند» 

-  قديمة وسعرها ارتفع بسبب الدعاية 

وكانت شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية، قالت أن لعبة «الصّبارة الراقصة» ليست جديدة، وكانت موجودة بالفعل ولكن السوشيال ميديا ساهمت في شهرتها والدعاية لها بشكل مختلف.

وعن اللعبة قالت الشعبة:  الصبّارة الراقصة عبارة عن لعبة ترفيهية، حيث أنها تردد كلام الطفل، وترقص بشكل معين فتجذب الانتباه، مضيفا: «منقدرش نقول إنها لعبة تربوية، بس بتعمل مرح وبتفرح الأطفال».

وأضاف الشعبة أن «الصبارة الراقصة» صناعة صينية، وليست هي اللعبة الوحيدة التي تردد الكلام، منوهًا بأن سعرها ارتفع بسبب حملة الدعاية لها.

9999999999
9999999999
السوشيال ميديا تصدر ساعات كلام لعبة طالب باب تريند تويتر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك الأسبوع المقبل؟

تراجع مصر عن تصنيع السيارة الكهربائية محليًا؟.. الحكومة توضح الحقيقة

«مكافحة الإدمان» تكشف موعد تنفيذ قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

بالأسماء.. نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة رسميًا

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ماكدونالدز

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (14).. الوساطة بين الجماعات الإسلامية والحكومة

بسنت حسن

الديمقراطية الأمريكية وسقوط الأقنعة

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

محمد مرعي

الإعلام فى عالم متغير

ماجد حبته

تجفيف «مستنقعات» تونس

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

صور

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

صور من حفل لينا شامميان في محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ حملة لتلقيح سكانها البالغين بجرعة ثالثة ضد كورونا

تقارب أيدولوجي: كيف يمكن تفسير موقف "حماس" من إستيلاء "طالبان" على كابول؟

فلسطين تدين قمع إسرائيل وتنكيلها بالمشاركين في المسيرات السلمية