بعد إثارتها الجدل على «السوشيال ميديا».. التفاصيل الكاملة لـ «الصبارة الراقصة»

ظهرت حالة واسعة من الجدل على منصات "السوشيال ميديا"، عقب تداول صور دمية جديدة تسمى الصبارة الراقصة، تتمايل وتردد ما يقوله الأطفال والكبار بشكل مُضحك، ما جعل الجميع يلتفت إليها رغم أنها تباع بثمن باهظ، وتصدرت الصبارة الراقصة تريند تويتر خلال الساعات الماضية بسبب كثرة البحث عليها.

- اتهامات بالهلاوس والعزلة

وجاءت حالة الجدل التي أثيرت حولها، ما بين المتابعين ورواد منصات "السوشيال الميديا" المختلفة بسبب حديث بعض الأطباء أنها تسبب الهلاوس والعزلة عند الاطفال.

وتنوعت تعليقات رواد "السوشيال ميديا" عليها، وقال أحد المعلقين ويدعى رحمي «رغم أنها بتنقل الكلام وبترقص ، وده بيفكرني بناس كده للأسف بنشوفهم ف أي شغل ناقصها بس انها تطبل كمان، بس مما لا شك فيه ان الصبارة الراقصة نجحت بشكل رهيب لدرجة اني مش طايق أشوفها وظاهرة تستحق الدراسة وبحث أسباب نجاحها وتحولها من لعبة معمولة للاطفال.. لحاجة لطيفة الكبار بيشتروها».

وأضاف:«تفتكروا ايه سر نجاحها كده .. خفة دمها .. هيافة الفكرة .. احتياجنا لحد يسمعنا ويطبلنا ويرقص .. بنفضفض معاها .. ايه يا تري السبب من وجه نظركم».

بينما علقت سمية محمد قائلة: « إحنا كبنات بنطالب بتخفيض سعر الصبارة الراقصة».

بينما قال أحمد كامل ساخرًا :« الناس كلها سابت كل الأحداث ومركزة مع الصبارة الراقصة»، بينما تقول معلقة أخرى :« للدرجة دى الشعب معندوش حاجة يتكلم فيها طلعوا الصبارة الراقصة تريند»

- قديمة وسعرها ارتفع بسبب الدعاية

وكانت شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية، قالت أن لعبة «الصّبارة الراقصة» ليست جديدة، وكانت موجودة بالفعل ولكن السوشيال ميديا ساهمت في شهرتها والدعاية لها بشكل مختلف.

وعن اللعبة قالت الشعبة: الصبّارة الراقصة عبارة عن لعبة ترفيهية، حيث أنها تردد كلام الطفل، وترقص بشكل معين فتجذب الانتباه، مضيفا: «منقدرش نقول إنها لعبة تربوية، بس بتعمل مرح وبتفرح الأطفال».

وأضاف الشعبة أن «الصبارة الراقصة» صناعة صينية، وليست هي اللعبة الوحيدة التي تردد الكلام، منوهًا بأن سعرها ارتفع بسبب حملة الدعاية لها.