-«المالحي»: إنقاذ 11 شخصا من الغرق في يوم واحد بشاطئ أبو هيف بالإسكندرية

قال الكابتن ايهاب المالحي، مسؤول فريق "غطاسو الخير"، إن الفريق أثناء البحث عن جثمان غريق شاطئ ابو هيف والذي توفي غرقا منذ مغرب أمس، تمكن من إنقاذ 11 شخصا من الموت غرقا.

و أوضح مسؤول فريق "غطاسو الخير"، أثناء تواجدنا في عرض البحر لاحظنا تكرار حوادث الغرق من سيدات وأطفال وأيضا شباب، وعلى الفور تم تدخل فريق الغطاسين المتطوعين لإنقاذهم.

- تقديم طلب لـ "المركزية للسياحة والمصايف" لتوفير مزيد من غطاسي الشاطىء

و تابع "المالحي"، انه سيتوجه بطلب للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتوفير مزيد من غطاسين الشاطىء عليه للتدخل في حال تواجد أي حالة غرق لإنقاذها، موضحا أن البحر هذه الأيام أمواجه مرتفعة ورؤيته معتمة، وهي عوامل غير مساعدة للغطس وتتسبب في غرق المزيد من المواطنين.



وكانت قوات الإنقاذ النهري وفريق "غطاسو الخير"، قد نجحوا في انتشال جثمان غريق شاطئ أبو هيف والذي ابتلعته أمواج البحر مغرب أمس.

و قال مسؤول الفريق إن الغريق من محافظة البحيرة مركز الدلنجات، وأن هناك اكثر من فريق تم ارسالهم للبحث عن الجثمان الغارق لانتشاله.

- "السياحة والمصايف" تشدد على ضرورة الالتزام بمواعيد نزول البحر

من جانبه أكد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه تم وضع خطة لتكثيف تواجد المفتشين والمراقبين على شواطئ - الإسكندرية بالقطاعين الشرقي والغربي.

وأوضح أنه تم تكثيف تواجد المفتشين والمراقبين على الشواطئ، لافتًا إلى ضرورة تعاون رواد الشواطئ والإبلاغ عن أية مخالفات فور حدوثها، والإلتزام بمواعيد نزول البحر، ومتابعة نسب إشغال الشواطئ على الموقع الإلكتروني قبل النزول إلى الشواطئ لتجنب الإزدحام.

- توعية المواطنين

وعلق مسؤول فريق "غطاسو الخير"، بضرورة توعية المصطافين بخطورة النزول في بعض الأماكن في مياه البحر، فهناك شدة في سرعة الرياح، وعلو في مستوى موج البحر، لذلك تتزايد حالات الغرقى، خاصة أن معظم حالات الغرق فى غير وقت الانقاذ قبل الساعة 7 صباحا وبعد 7 مساءا.