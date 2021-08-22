بعد توقفه بسبب كورونا.. إعادة تشغيل قسم جراحة القلب بـ«الأحرار» في الزقازيق

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم، عن إعادة تشغيل قسم جراحه القلب والصدر بمستشفي الأحرار التعليمي بالتعاون مع المعهد القومي للقلب ومستشفي شبين الكوم التعليمي لتبدأ فى تقديم الخدمة للمرضى من جديد.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن تلك الخطوة تأتى فى إطار التكامل والتعاون بين وحدات الهيئة المختلفة لنقل الخبرات العلمية والتدريبية تنفيذا لخطة التدريب والتعليم الطبى المستمر التى تنتهجها الهيئة حاليا للاستفادة من النخبة المميزة من الأساتذة والاستشاريين التى تزخر بها وحدات الهيئة.

قسم جراحة القلب

وأوضح أن الهيئة تضم العديد من الكوادر العلمية من الحاصلين على درجة الدكتوراة وأعلى الشهادات الطبية، ما ينعكس فى النهاية على مستوى الخدمة الطبية المقدمة داخل وحدات الهيئة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات معالى وزيرة الصحة والسكان.

وأشارت إلى تم اليوم إعادة تشغيل قسم جراحه القلب والصدر بمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق بالتعاون والتنسيق الكامل مع المعهد القومي للقلب ومستشفي شبين الكوم التعليمي، وذلك لتوفير الأساتذة المتخصصين للقيام بعمليات القلب المفتوح بغرض القضاء على قوائم الانتظار، وتدريب شباب الأطباء بالمستشفى لضمان استمرارية الخدمة الطبية بكفاءة ونجاح.

قسم جراحة القلب

وأفاد بأن اليوم تم إجراء أول جراحة قلب مفتوح بالقسم بأيدي الدكتور أحمد مصطفى عمران، استشاري جراحة القلب والصدر بمعهد القلب وقام بالتخدير، والدكتور حنان فخر الدين رزق قنديل، استشارى التخدير شبين الكوم التعليمي، بمعاونة فريق طبى من مستشفى الأحرار التعليمي مكون من الدكتور إبراهيم محمد عفيفي والدكتور محمد عبد الله موسى والدكتورة سارة مبارك إبراهيم وأطباء الرعايه، والدكتور محمد عبد العزيز والدكتور مينا سامي.

وأضاف بأن ذلك يأتى بعد أن قامت المستشفى بدورها على أكمل وجه فى مواجهة جائحة كورونا بموجاتها الثلاثة وضربت الأطقم الطبية بها أروع الأمثلة فى الإخلاص والتفانى فى أداء الواجب، حيث تقوم المستشفى بخدمة ما يقرب من 10 ملايين مواطن من أبناء محافظتى الشرقية والدقهلية.