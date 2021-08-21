السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد القوى العاملة.. جولة لـ«سعفان» لتوزيع عقود عمل لذوي الهمم ببورسعيد

جولة محمد سعفان
جولة محمد سعفان

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم، العديد من الأحداث الهامة، حيث قام وزير القوى العاملة محمد سعفان بجولة ميدانية لمحافظة بورسعيد، وذلك لتوزيع عقود عمل على ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال وزير القوى العاملة، إن الدولة المصرية لن تتخلى عن مسئولياتها تجاه أبنائها من ذوي الهمم في أي وقت من الأوقات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، مشيرا إلى أن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزاً كبيراً لمختلف الوزارات لإطلاق المبادرات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أن ذوي الهمم يحتاجون من الجميع أن ينظر لهم نظرة مختلفة فيها رعاية وحماية، فأخذت الوزارة على عاتقها مسئولية تدريب وتأهيل وتشغيل وتثقيف تلك الفئة إيمانا منها بدور ذوى الهمم الفعال في بناء المجتمعات، جنبا إلى جنب مع أقرانهم الأصحاء من أبناء المجتمع.

وأوضح الوزير، خلال زيارته اليوم محافظة بورسعيد، أن دور الوزارة لم يقتصر فقط على التدريب والتشغيل لتلك الفئة وإنما امتد ليشمل نواحي التوعية والتثقيف وبرامج ريادة الأعمال؛ لمساعدتهم على إنشاء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية في مجتمعهم بمشروعاتهم الناجحة وأفكارهم البناءة، وخير دليل على ذلك النماذج الواعدة من ذوى الهمم خريجو الدورات السابقة من المبادرة.


https://www.dostor.org/3546633

 

كما افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مركز تدريب شركة الضفائر الخاص بشركة سوموتومو لصناعة ضفائر السيارات بالدور الرابع بمبنى مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

 

واطمأن الوزير من مسئولي الشركة القائمين على التدريب عن مدى كفاية فترة التدريب المحددة في أسبوعين، لتغطية كل نواحي البرنامج التدريبي على مهنة تصنيع ضفائر السيارات، وكذلك تعيين خريجي الدورات التدريبية فى مصانع الشركة.

 

وأشار الوزير إلى أنه يجب عمل دورات تدريبية مكملة على بعض المهارات اللغوية الأجنبية فيما يخص المهنة، وغيرها من الدورات التي يحتاجها الشباب في أثناء ممارسته للمهنة بعد الانتهاء من عمليات التدريب.


https://www.dostor.org/3546680
 

وزير القوى العاملة الدولة المصرية ذوي الهمم محافظة بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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