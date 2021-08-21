السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة: لقاح كورونا إجباري لأعضاء منظومة التعليم بدءًا من الطلاب

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم البدء في عملية التطعيم ضد كورونا فوق سن 18 عامًا، وكل من له صلة بالعملية التعليمية، وستكون عملية التطعيم لكل هذه الفئات تطعيمًا إجباريًا، وهو ما تم تطبيقه في قطاع السياحة، في البحر الأحمر وجنوب سيناء، وكان لذلك أثر إيجابي على تشجيع السائحين على المجئ لمصر والاستمتاع دون خوف وهو ما سيتم تطبيقه في العملية التعليمية.

وقال: "نناشد الأهالي وأولياء الأمور على تشجيع أبنائهم على تلقي اللقاح المجاني، وسيشمل كل أعضاء المنظومة التعليمية حتى سائق السيارة الذي يصل بالأغذية إلى المدارس سيحصل إجباريا على اللقاح، وسيكون التحليل إلزاميًا لاستمرار المعلمين والأساتذة في عملية التعليم، ومن هم دون 18 عامًا لن يحصلوا على اللقاح بشكل إجباري، وما زلنا لدينا حرص على ذلك، لأن منظمة الصحة العالمية وضعت قاعدة أن يكون سن 18 هو بداية الحصول على اللقاحات، ونحن في مصر لدينا أبحاث خاصة بهذا الأمر، وكورونا عودتنا أن كل الدراسات والأبحاث قابلة للتغير والتطوير، ورئيس الوزراء يصدر قرارات تنظم عملية الحصول على اللقاح وتحديد الإجراءات المتخذة تجاه من يرفض الحصول عليه".

وأضاف: "سنعطي فترة محددة نسمح فيها بالحصول على اللقاحات، وبعد أن تنتهى المهلة فسيكون هناك إجراءات تجاه من رفض الحصول على اللقاح".

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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