طريقة التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021 بدون رسوم

شهدت محركات البحث الإلكترونية، خلال الساعات القليلة الماضية، عمليات بحث كبيرة على طريقة وخطوات التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2021.

بدء قبول تظلمات الثانوية العامة 2021

وانطلقت منذ ساعات قليلة، تظلمات الثانوية العامة، حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مدة قبول طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة لمدة أسبوع، على أن يتم إرسال نتائج الفحص للطلاب حتى 13 سبتمبر المقبل.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2021

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكتروني لتقديم تظلمات الثانوية العامة، وذلك من خلال الرابط التالي من هنا.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، قد حسم أمر التابلت الذي استلمه طلاب المرحلة الثانوية من مدارسهم، حيث طالب طلاب الثانوية العامة بالاحتفاظ بالتابلت الحكومي لاستخدامه في التعلم في المرحلة الجامعية.

وشدد الوزير، في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن التابلت يعتبر هدية من الدولة المصرية للطلاب، ولا صحة لأي شائعات تخالف هذا التوضيح.

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021

1- توفر وزارة التربية والتعليم، رابط إلكتروني للتظلم على النتيجة مساء اليوم.

2ـ يتم كتابة الاسم، ورقم الجلوس، والمواد المتظلم فيها.

3ـ يسمح بتقديم التظلم في جميع المواد أو مادة واحدة بحسب رغبة الطالب.

4ـ لن يتم الحصول على أي مبالغ مادية مقابل التظلمات.

5 ـ يقتصر التظلم على إعادة فحص أوراق الإجابة.

6 ـ يتضمن الفحص تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويا إذا تطلب الأمر.

7ـ يتسلم الطالب نتيجة الفحص موضحا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها.

8ـ يتسلم الطالب نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

9- لا يجوز التسجيل أكثر من مرة أو التعديل بعد انتهاء عملية التسجيل.