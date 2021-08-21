رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021 الرسمي من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل والتي تصدرت القائمة البحثية في الآونة الأخيرة، وذلك قبل ساعات من تفعيل رابط قبول طلبات إعادة فحص أوراق إجابة طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد إعلان النتيجة.

رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021 الرسمي

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عصر اليوم السبت 21 سبتمبر 2021 تفعيل رابط تظلمات طلاب الثانوية العامة 2021 بشعبتيها العلمية والأدبية من خلال هذا الرابط (من هنــــــــــــــــا)

و يستمر حتى يوم 30 سبتمبر الجاري ولمدة أسبوع حيث يتم التأكد من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويًا من قبل لجنة الفحص المشكلة من قبل الوزارة إذا تطلب الأمر حيث يتم إطلاع الطالب وولي أمره على صورة ضوئية من ورقة الإجابة وليس الأصل ليطمئنوا بأنفسهم على سلامة التصحيح أوراق الإجابة وحصول الطالب على حقه في الدرجات كاملة ليتمكن من الالتحاق بالكلية التي يرغب بها.

موعد إعلان نتيجة تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021 التي أجريت على المواد التي تقدم الطلاب في الطعن على نتيجتها يوم 13 سبتمبر المقبل، وذلك عقب انتهاء لجنة فحص أوراق الطعون من البت في التظلمات التي من شأنها التأكد من نسبة ورق الإجابة للطالب والتأكد من رصد كافة درجات الأسئلة وتصحيح كافة الأسئلة وليس من شأنها تقدير الدرجات حيث أكد الدكتور طارق شوقي أن الوزارة ستنشر نماذج الإجابة عبر المنصات الإلكترونية في مطلع العام المقبل ليستفيد منها طلاب العام الدراسي الجديد (2021-2022) في مراجعاتهم النهائية قبل الخضوع للامتحانات.

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مجانية فحص تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021

يمكن استخدام رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021 الرسمي الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب حيث يتم فحص أوراق الإجابة مجانا لكافة الطلاب المتقدمين بالطعن على النتيجة هذا العام وفقًا لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك تيسيرا على طلاب الشعبتين العلمية والأدبية.