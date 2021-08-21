النقابة العامة لأطباء مصر تكرم نائب رئيس جامعة أسيوط

تلقى الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث تكريماً مشهوداً فى حفل تكريم الأطباء المثاليين والذى نظمته النقابة العامة لأطباء مصر بحضور الدكتور حسين خيرى النقيب العام، والدكتور أسامة عبد الحى الأمين العام للنقابة وأعضاء النقابة العامة لأطباء مصر من مختلف التخصصات الطبية.

وكشفت النقابة خلال حفلها أن تكريم الدكتور أحمد المنشاوى يأتي عرفاناً وتقديراً لجهده المتميز طوال عمله الطبي في خدمة المواطن المصرى ورفعة شأن المهنة وتعميقاً للقيم الإنسانية النبيلة وذلك بصفته أحد العلماء البارزين فى مجال جراحة القلب على مستوى الجمهورية وأول من أدخل جراحة قلب الأطفال فى الصعيد.

يذكر أن الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس جامعة أسيوط هو من قام بإنشاء وتجهيز وتشغيل ورئاسة وحدة جراحة قلب الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي بجامعة أسيوط والتى بدأت عملها في 2/1/2010 ، كما شارك فى إنشاء وتجهيز وتشغيل مستشفى القلب وجراحاته بالجامعة منذ عام 2003 وحتى تشغيله في بداية عام ٢٠١٦.

إلى جانب عضويته فى اللجنة العليا (منسق اللجنة) لإنشاء وتشغيل مستشفى القلب وجراحاته فى 2013م ودوره فى تجهيز ورئاسة وحدة جراحة قلب الأطفال بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة فى المملكة العربية السعودية فى الفترة من أغسطس 2004 إلى يوليو 2007, وكذلك إنشاء وتجهيز وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى المنيا الجامعي بجامعة المنيا –2003.

وساهم الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس جامعة أسيوط الحالى خلال ترؤسه لقسم جراحة القلب والصدر في أكتوبر 2010 في إدخال جميع التخصصات الدقيقة بقسم جراحة القلب والصدر والتى تتضمن جراحة قلب الأطفال ، جراحة الشرايين التاجية ، جراحة تمدد شريان الأورطي جراحة الصدر عن طريق المناظير والتدخل المحدود، وجراحة استبدال وإصلاح صمامات القلب عن طريق التدخل المحدود ، و جراحة الشرايين التاجية بالتدخل المحدود وكذلك جراحة إصلاح تشوهات القفص الصدري وكسور القفص الصدري عن طريق الشرائح والمسامير.



كما إنه شارك في إعداد البرنامج الأكاديمي لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الطب بجامعة أسيوط 2011, وفي إعداد البرنامج الأكاديمي والتدريبي لطلاب الدراسات العليا (دكتوراه) تخصص جراحة القلب والصدر 2011، وفي لجان مشروع التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد بكلية الطب – جامعة أسيوط 2010-2012، كما إنه شارك في الإعداد لحصول الكلية على الاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 2012و في إعداد الخطة الاستراتيجية لكلية الطب 2011-2016، وفى إعداد الدراسة الذاتية لكلية الطب 2011- 2012إلى جانب نجاحه فى الحصول علي تجديد الاعتماد الأكاديمي لكلية الطب في نوفمبر ٢٠١٨ حينما كان عميدا لكلية طب اسيوط في ذلك الوقت.