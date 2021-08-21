النيابة تحيل المتهم بسرقة المساكن بالسيدة زينب إلى محكمة الجنح

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم، بإحالة متهم بسرقة المساكن إلى محكمة الجنح لاتهامه بارتكاب سرقة 3 شقق سكنية في منطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

حبس حرامي سرق 3 شقق في السيدة زينب

كانت قد أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية بحبس حرامي سرق 3 شقق سكنية في السيدة زينب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجرى التجديد للمتهم ومباشرة التحقيقات والتحري حول نشاطه الإجرامي وإحضار الصحيفة الجنائية الخاصة به.

التحريات

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، فى ضبط عنصر إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" بالسيدة زينب .

أكدت معلومات وتحريات المقدم أحمد سعيد، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة السيدة، قيام عنصر إجرامى بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموه بالسرقة.

وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.