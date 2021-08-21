رومانيا: إجلاء 14 مواطنًا و4 بلغاريين من كابول

ذكرت وزارة الخارجية الرومانية أن طائرة عسكرية أجلت 14 مواطنا رومانيا، و4 بلغاريين من مطار العاصمة الأفغانية كابول إلى إسلام آباد.

وأضافت الوزارة - في بيان أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم السبت - أن مواطنا آخر، يعمل موظفا في الأمم المتحدة، لم يستطع الوصول إلى المطار بسبب مشاكل أمنية، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى الدول الشريكة كي تحدد خيارات الإجلاء الممكنة.

وأوضحت أنه تم تقديم المساعدة لمن تم إجلاؤهم من قبل موظفي السفارة الرومانية في باكستان، وتعد رحلة الإجلاء هذه هي الثالثة التي تقوم بها رومانيا باستخدام طائرات عسكرية من طراز (هرقل سي-130) خلال هذا الأسبوع.

ولفتت الخارجية الرومانية إلى أنها تواصلت مع عدد من المواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع الجنود الرومانيين في أثناء بعثتهم في أفغانستان والذين أعربوا عن رغبتهم في أن يتم إجلاؤهم إلى رومانيا، ولكن الوضع الأمني شديد الصعوبة حول مطار كابول يعني عدم تمكنهم من الوصول للمطار.. موضحة أنها ستستمر في العمل على تحديد خيارات الإجلاء.

يشار إلى أنه في غضون 10 أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابول، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابول، أملاً في مغادرة البلاد هربا من قبضة الحركة المتشددة.

وكانت الحركة شنت هجوماً واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصاً الأميركية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١.

وفي ظل تطورات الأحداث وسخونتها في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، إلا أن مواقع التواصل ضجت بفيديو لعناصر الحركة يلهون ويمارسون التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابل.

وأفادت وسائل إعلام بأن عناصر الحركة أدوا تلك التمارين بعد دخولهم القصر الرئاسي، أمس الأحد، وفرار الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى خارج البلاد.