«تاجر أو صنايعي».. كيف تحصل على شقة ضمن مباردة البنك المركزى

كشفت الشروط الخاصة بالحصول على وحدات سكنية المزمع تسليمها ضمن مبادرة البنك المركزى المصري للتمويل العقاري، بعائد 3%، الشروط والأوراق الواجب توافرها وكذلك العملاء المستهدفين للاستفادة بوحدات سكنية ضمن المبادرة التي تم الإعلان عنها بتكليف رئاسي.

الأنشطة التجارية

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

إيصال مرافق حديث بمحل السكن.

صورة من البطاقة الضريبية وآخر إقرار ضريبي.

مستخرج حديث من السجل التجاري.

صورة من عقد تأسيس الشركة.

شهادة من المحاسب القانوني بصافي الدخل “سنوي أو شهري”.

شهادة من المحاسب القانوني بالموقف الضريبي والتأميني.

صورة كارنيه المحاسب القانوني أو شهادة مزاولة المهنة.

كشف حساب البنك أو دفتر البريد عن سنه سابقة.

الميزانيات عن آخر 3 سنوات.

مستندات الدخل الإضافي ” شهادات – ودائع إيجارات” إن وجد.

يضاف على مستندات الزوج

في حالة الزوجة لا تعمل “صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة + برنت تأمينات كامل للزوجة”.

في حالة الزوجة تعمل: بيان مفردات مرتب معتمدة.

بالنسبة للمهن الحرة

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

إيصال مرافق حديث بمحل السكن.

صورة من البطاقة الضريبية أو آخر إقرار ضريبي.

شهادة من المحاسب القانوني بصافي الدخل “شهر أو سنوي”.

شهادة من المحاسب القانوني بالموقف الضريبي والتأميني.

مركز مالي حديث معتمد من المحاسب القانوني.

صورة كارنية المحاسب القانوني أو شهادة مزاولة المهنة.

كشف حساب البنك أو دفتر البريد عن سنه سابقة.

مستندات الدخل الإضافي “شهادات – ودائع – إيجارات” إن وجد.

يضاف على مستندات الزوج

في حلة الزوجة لا تعمل “صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة + برنت تأمينات كامل للزوجة”.

في حالة الزوجة تعمل: بيان مفردات مرتب معتمد.

كان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد صرح، أمس الإثنين، بأن الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تُجهز لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التى تناسب مختلف شرائح المجتمع.

وذلك فى إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين فى تملك الوحدات الخاصة بهم، والتى تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.