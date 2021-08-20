الجمعة 20 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تأمل مشاركة الأطراف الأفغانية فى استقرار الأوضاع الداخلية

افغانستان
افغانستان

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أنها تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان، معربة عن أملها في أن تشارك كافة الأطراف الأفغانية في استقرار الأوضاع الداخلية، وحماية المدنيين في ظل الظروف الراهنة.

وأوضحت الوزارة، أن البحرين وانطلاقًا من مسؤولياتها الأخلاقية، تسهم إلى جانب شركائها الدوليين في دعم جهود الإغاثة في أفغانستان، وتسهيل عملية الإجلاء من خلال إتاحة المجال أمام الرحلات الجوية للاستفادة من موقع المملكة كنقطة مرور، وصولًا إلى الوجهات النهائية المقرر لها، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية.

وأكدت أن المملكة عضو ملتزم وفاعل في المجتمع الدولي، وتولي أهمية خاصة لترسيخ التضامن الإنساني، كنموذج حضاري يحتذى على مستوى العالم.

​​​​يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابل، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

البحرين أفغانستان كابل الاجلاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

تفاصيل صدام «جنش» مع كارتيرون قبل مباراة سيراميكا كليوباترا

دولة الوعد والإنجاز.. أسرار ما يجرى فى أهم 10 مشروعات قومية

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

إصابة زوجة الحضرى فى حادث مرورى بالشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

ماجد حبته

عودة السفينة الجانحة

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

صور

الأهلي يتقدم على المصرى بثلاثية فى شوط أول مثير

نجوم الفن فى عزاء السيناريست فيصل ندا

يوم فى الفضاء بـ500 جنيه

محطة تل أبيب

المزيد

«كنائس فلسطين» تدعو كنائس العالم لإدانة انتهاكات الاحتلال للأقصى

تفاصيل جديدة.. ماذا حدث فى هجوم إسرائيل ضد سوريا؟

كيف ترى إسرائيل سقوط كابول فى يد «طالبان»؟