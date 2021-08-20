الجمعة 20 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وصول أول طلائع المعتمرين لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

وصول المعتمرين إلى
وصول المعتمرين إلى المدينة المنورة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية منذ قليل عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" عن وصول أول طلائع المعتمرين لمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لاستقبال المعتمرين.

ورحب مسئولو وزارة الحج والعمرة بالمعتمرين فور وصولهم المطار وقاموا بتقديم الورود لهم وتعتبر هذه أول الأفواج التى تصل إلى المدينة المنورة بعد وصول أول الأفواج إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة في 13 أغسطس بعد أن قامت المملكة بفتح رحلات العمرة للخارج فى 10 أغسطس الماضى.

وقد أعلنت وزارة  الحج والعمرة السعودية أنها ستصل بالطاقة الاستيعابية للمعتمرين لـ2 مليون معتمر شهريًا لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي كما ستبدأ بالتشغيل 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية وستكون جهة إصدار التصاريح من خلال تطبيقى "اعتمرنا وتوكلنا" التى أنشأتها السعودية لهذا الغرض.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل بتحديد الدول التى سيستقطب منها أعداد المعتمرين بصفة دورية على حسب الإجراءات الوقائية والاشتراطات التى تصدرها المملكة، كما سيتم اعتماد مقدمي الخدمة من شركات العمرة والنقل والفنادق المؤهلين وفقًا لهذه المرحلة الاستثنائية.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، فتحت أمس استقبال المعتمرين من الخارج معلنة أنها ستستقبل 20 ألف معتمر كمرحلة أولى من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، ووفقًا لما تقرره وزارة الصحة والهيئة العامة الطيران المدني، مشيرًا إلى أنه ستتم زيادة أعداد المعتمرين تدريجيًا في الفترات القادمة معلنة عن أبرز الإجراءات التنظيمية اللازمة لاستقبال رحلات المعتمرين من خارج المملكة.

وأشارت الضوابط التى وضعتها المملكة لاستقبال المعتمرين إلى أن تكون سن المعتمر ابتداء من 18 عامًا، والالتزام بتوفير تذاكر سفر مؤكدة ذهابًا وإيابًا للمعتمرين، بالإضافة إلى عدم تجاوز الفردين عند تسكين المعتمرين داخل الغرفة الواحدة، وأن تكون أعداد المعتمرين داخل الأتوبيسات السياحية التى تنقلهم بين المشاعر المقدسة لا تتجاوز 25 معتمرًا.

المملكة العربية السعودية معتمرين المدينة المنورة جدة مطار الملك عبدالعزيز الدولي

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