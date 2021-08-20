مصرع عامل سقط من أعلى سقالة خشبية فى الخانكة بالقليوبية

لقي مبيض محارة مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية بمنطقة مدينة الأمل دائرة مركز شرطة الخانكة، بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخانكة للصحة النفسية.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مراكز شرطة الخانكة، بورود بلاغ بمصرع مبيض محارة إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية بمنطقة مدينة الأمل دائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء وقوف "عثمان.إ.م"، 50 عامًا، مبيض محارة، أعلى سقالة خشبية والقيام بأعمال التشطيبات لواجهة منزل بالطابق الثاني علوي، اختل توازنه وسقط أرضًا، ما أدى إلى وفاته إثر إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس، ونزيف من الأنف ونزيف داخلي بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم.

وبسؤال شقيق المجني عليه ومالك العقار أيدا ما جاء بالفحص، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.