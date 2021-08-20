الجمعة 20 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عامل سقط من أعلى سقالة خشبية فى الخانكة بالقليوبية

مصرع عامل
مصرع عامل

لقي مبيض محارة مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية بمنطقة مدينة الأمل دائرة مركز شرطة الخانكة، بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخانكة للصحة النفسية.

 

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مراكز شرطة الخانكة، بورود بلاغ بمصرع مبيض محارة إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية بمنطقة مدينة الأمل دائرة المركز.

 

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء وقوف "عثمان.إ.م"، 50 عامًا، مبيض محارة، أعلى سقالة خشبية والقيام بأعمال التشطيبات لواجهة منزل بالطابق الثاني علوي، اختل توازنه وسقط أرضًا، ما أدى إلى وفاته إثر إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس، ونزيف من الأنف ونزيف داخلي بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم.

 

وبسؤال شقيق المجني عليه ومالك العقار أيدا ما جاء بالفحص، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

الخانكة سقط من اعلى سقالة محافظة القليوبية مدير أمن القليوبية نزيف داخلى بالمخ مصرع عامل مبيض محارة

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