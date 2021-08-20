هند رستم عن 3 لقاءات جمعتها بجمال عبدالناصر: «كنت هموت من الرعب»

تُعد الفنانة هند رستم واحدة من أقل نجمات الزمن الجميل ظهورًا على شاشة التلفزيون خارج الأعمال الدرامية، وكذلك الحوارات الصحفية؛ إلا أن الحوار الذي أجرته مع مجلة "الجيل" في العام 1999 كان مثيرًا للجدل نتيجة للإجابات الصادمة عن بعض المواقف التي مرت بها في حياتها، كما تحدثت في ذات اللقاء عن تفاصيل ثلاث مرات التقت خلالها بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر ومشاعرها في كل مرة من مرات اللقاء.

وروت هند رستم خلال اللقاء تفاصيل مواقف جمعتها بالرئيس جمال عبدالناصر وقالت :"التقيت بالرئيس جمال عبدالناصر 3 مرات كانت المرة الأولي في العرض الخاص لفيلم رد قلبي عام 1957 في صالة أستوديو مصر، وحين شاهدته كنت هموت من الرعب فقد كان عبدالناصر شخصية قوية، وجاء معه كل أعضاء مجلس قيادة الثورة لحضور الفيلم، واعطتنا السيدة أسيا منتجة الفيلم صور من الفيلم لكل النجوم، وقالت حينما تدخلون على الرئيس فيما يشبه الطابور، وتطلبوا منه أن يوقع لكم بخط يده على الصورة، وكانت امامي مريم فخر الدين وقالت له سيادة الرئيس ممكن توقع لي على الصورة، وبمجرد أن قالت مريم هذه الجملة حتى تسببت لي في تلف أعصاب، فأنا كان دوري في الفيلم راقصة فماذا سأقول له، حاولت الخروج بهدوء من الصف لكنه لاحظ ذلك ونادى على مبتسمًا تعالى يا هند ووقع لي على الصورة دون أن تفارقه الابتسامة".

وحول المرتين التاليتين التي التقت خلالها هند رستم خلالهما بجمال عبدالناصر، قالت: "المرة الثانية كانت خلال عرض عام للفيلم في كايرو بالاس، وكان يجلس في الصف الأول مع الضيوف، والفنانون في الصف الثاني، وكان يجلس بجانبي صلاح ذوالفقار وسبق عرض الفيلم مجموعة من اللقطات الإخبارية المصورة، وفي وسط اللقطات الأخبارية جاءت صورة للملك حسين وهمست في أذن صلاح ذوالفقار قائلة قصة شعر الملك حسين وحشة جدًا فنظر إلى عبدالناصر لفترة، ووجدتني انزلق من المقعد وعاد للنظر أمامه مرة أخرى لكن صلاح ذوالفقار طلب مني أن ابتعد عنه وقال لي: هتودينا في داهية".

وتابعت: "أما المرة الثالثة كانت خلال زيارة الرئيس الروسي خروشوف لمصر وطلب مني أن أحمل علم مصر خلال العرض لكن العلم كان كبير جدًا ورغم ذلك حملته بعد ضغوط، وكان مطلوب مني تقديم باقات الزهور للضيوف".