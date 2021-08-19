المدير العام للإيسيسكو يبحث مع سفيرة أوكرانيا فى الرباط تعزيز التعاون المشترك

أكد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الدكتور سالم بن محمد المالك: أن الإيسيسكو تتبنى المزيد من التواصل والانفتاح، ليس مع دولها الأعضاء فقط، ولكن مع الدول غير الأعضاء أيضا، ومع المنظمات والهيئات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بمجالات عملها، وعقد الشراكات والتعاون لفائدة الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة حول العالم.

وأضافت المنظمة، في بيان، اليوم، أن المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، استقبل اليوم بمقر الإيسيسكو، سفيرة أوكرانيا المفوضة فوق العادة لدى المملكة المغربية، فاسيليفيا أوكسانا يوريفنا، بحضور عدد من مديري القطاعات بالإيسيسكو، لبحث آفاق التعاون بين الإيسيسكو وأوكرانيا في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وقالت المنظمة إن الاجتماع تطرق إلى مواصلة التشاور والتنسيق بين الإيسيسكو وأوكرانيا لتعزيز التعاون في المجالات التربوية والعلمية والثقافية، وتشكيل فريق عمل مشترك لإعداد وتنفيذ برامج ومشاريع التعاون.

من جانبها، أشادت أوكسانا يوريفنا، بما تقوم به الإيسيسكو من عمل متميز، مؤكدة حرص أوكرانيا على التعاون مع المنظمة في مجالات عملها، وأنها ستبذل كل الجهد في سبيل إنجاح هذا التعاون.