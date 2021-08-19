الخميس 19 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

أيام زمان

حكاية شهر زاد.. زوزو نبيل: «والد زوجى قال لى إنتى خسارة فى ابنى»

زوزو نبيل
زوزو نبيل

تعد الفنانة زوزو نبيل واحدة من أهم نجمات السينما والدراما المصرية في تقديم دور الأم، وكان دور شهرزاد في حكايات ألف ليلة وليلة واحدا من أهم أدوارها التي اشتهرت بها في التلفزيون المصري، ورغم مشوارها الفني الحافل إلا أنه كان من المعروف عنها العزلة وعدم الاختلاط فقد كانت خلال تصويرها الأعمال الفنية تجلس في غرفتها حتى يحين موعد تصوير مشاهدها، كما أنها لم تكن تحب التواجد في أي حفلات عامة، أو خاصة يقيمها زملائها الفنانين رغم تكرار توجيه الدعوات لها.

وأوضحت زوزو نبيل خلال لقاء تلفزيوني قدمه الإعلامي مفيد فوزي بعنوان السهرة الكاملة، أسباب عزوفها عن المشاركة في المناسبات الاجتماعية قائلة: "أنا لست شخصية انطوائية، ولكن ما حدث لي منذ الصغر كان له تأثير كبير على شخصيتي، فأنا لم استمتع بطفولتي مثل كل الفتيات، لأنني تزوجت في سن 13عامًا فلم أشعر بالمراحل الطبيعية لكل فتاة لا طفولة ولا مراهقة، وحين أنجبت ابني الذي توفي، كان عمري 14 عاما وشهور قليلة، فكنت في بداية حياتي الأم الطفلة، وقد اعطتني أمي وقتها نصيحة بأنني ذاهبة لمنزل زوج وبمجرد دخول ذلك المنزل لا تطلبي منه زيارتي، ولا تخرجي من دون موافقته، وكان منزل زوجي مواجه لسجن طرة، وكان زوجي مأمور السجن، وعشت في ذلك المنزل بصحبة أسرة زوجي، وظللت سنة كاملة لا أستطيع فتح نافذة من نوافذ المنزل، ولم أكن أستطع مغادرة المنزل لأي سبب".

واستكملت زوزو نبيل تفاصيل معاناتها في تلك المرحلة وقالت: "حينما شعرت أنني لا استطيع الوقوف على أقدامي نتيجة لجلوسي المستمر في المنزل طلبت مني والدته أن أرتدي ملابس سمراء واصطحبتني ليلًا ومعها خادمة للخروج من المنزل دون أن يعلم زوجي، لتسهيل الوضع، فقد كان تأثير الحمل صعب على جسدي، وبعدما استمع والده للعديد من الشكاوى من والدته بمعاناتي، اصطحبني لمنزل أسرتي، وقال لهم البنت دي خسارة في ابني، سوف أتركها أمانة لديكم وإذا حضر لطلبها لا تعطوها له، وكانت تلك الأسباب وغيرها تركت رواسب في حالتي النفسية وأشعر بالراحة حينما أجلس بعيدة عن الناس، فقصة حياتي واقعية تصلح لأن تتحول لمسلسل". 

زوزو نبيل نجمات السينما شهرزاد ألف ليلة وليلة العزلة

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