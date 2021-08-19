التحريات تكشف تفاصيل وفاة «كَتكَت» مصر القديمة

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة، فى واقعة وفاة مراهق يدعى "كَتكَت" بجرعة مخدرات عن عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة.

وأضافت التحريات أن المتوفى أصيب بحالة أعياء شديدة عقب تناوله "بودرة هيروين" وتم نقله الى المستشفى وتوفى متأثرا بإصابته.

وكانت أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بدفن جثة طفل مدمن مخدرات، عقب وفاته داخل المستشفى أثناء إسعافه بعد تناوله جرعة زائدة من المخدرات.

وأكدت المعاينة الأولية وتقرير الطبيب أن الوفاة حدثت نتيجة سكتة دماغية إثر تعرض المتوفي إلى جرعة زائدة من المخدرات، وصرحت النيابة بالدفن لعدم وجود شبهه جنائية. وكشفت التحريات عن أن المتوفي كان مدمن المخدرات منذ فترة طويله كما أنه مسجل خطر تعاطي واتجار بالمواد المخدرة.

بدأت الواقعة عندما تلقي قسم شرطة مصر القديمة إخطارا من قصر العيني بوصول طفل في حالة خطرة ووفاته أثناء إسعافه، وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفي مراهق شهرته "كَتكَت" توفي نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات" بودرة"، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.