«قارون للبترول» تعقد جلسة تشاور مجتمعى لتسهيلات إنتاج الزيت الخام بمطروح

عقدت شركة قارون للبترول، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، جلسة تشاور مجتمعي لتقييم الآثار البيئية الناتجة عن مشروع تسهيلات بئر «كوبرا» لإنتاج الزيت الخام بالصحراء الغربية التى تقع داخل نطاق محافظة مطروح.

وترأس الجلسة المهندس أشرف عبدالجواد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة قارون، وبحضور مديرى عموم العمليات والمشروعات والأمن والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والعلاقات العامة والحكومية.

وحضر الجلسة كل من ممثل السلامة والبيئة من الهيئه المصرية العامة للبترول، وممثل جهاز شئون البيئة وممثلى شركات البترول التى تقع فى نطاق المحافظة.

كما حضر من محافظة مطروح مدير عام البيئة بالمحافظة نائبا عن المحافظ، ووفد المشايخ والقبائل بالمحافظة برئاسة الشيخ سليمان فضل عضو مجلس النواب، والدكتورمحمد عبدالفتاح عميد كلية علوم البترول بمطروح وعدد من الأكاديميين بالجامعة.

وخلال الجلسة تم استعراض جميع الوسائل والإجراءات الوقائية التى تتخذها الشركة للحفاظ على البيئة طبقا للمقاييس والمعايير والقوانين.

ورد المهندس أشرف عبدالجواد على جميع التساؤلات حول الأثر البيئي لموضوع الحوار ما أدى إلى اطمئنان الحضور والزائرين للآثار الإيجابية للمشروع وقدرة شركة قارون على التعامل مع أي آثار بيئية متوقعة لمشروعاتها بكفاءة وفعالية، وأسفر عن الموافقة المجتمعية لأبناء مطروح على مشروع التسهيلات لشركة قارون.

هذا وقد سادت أجواء من التعاون المشترك بين الجانبين؛ نتيجة الإلمام بجميع الموضوعات التى قد تشغل المجتمع الشريك فى خطة التنمية والارتقاء بمصرنا الحبيبة.

الجدير بالذكر أن شركة قارون للبترول إحدى شركات قطاع البترول المصري، والتي تأسست عام 1995، وتمتد مناطق امتياز الشركة في مناطق بني سويف ووادي الريان وأكتوبر وبحرية وشرق بحرية وغيرها، كما تعد «قارون» أحد أهم أذرع العمليات البترولية المشتركة لشركة أباتشي الأمريكية في مصر.