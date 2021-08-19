الخميس 19 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في اليوم العالمي للتصوير.. نصائح لالتقاط صور احترافية

اليوم العالمي للتصوير
اليوم العالمي للتصوير

بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتصوير قدّم موقع «bright side» البريطاني نصائح مهمة لالتقاط صور احترافية:

انظر بعينك في عدسة الكاميرا:

عند التقاط صورة لشخص ما أمسك الكاميرا على مستوى عين الشخص وبالنسبة للأطفال، يجب الانحناء إلى مستواهم. 

استخدم الفلاش في الهواء الطلق:

يمكن للشمس الساطعة أن تخلق ظلال وجه عميقة غير جذابة.. تخلص من الظلال باستخدام الفلاش لتفتيح الوجه عند التقاط صور للأشخاص في الأيام المشمسة، قم بتشغيل الفلاش. 

اقترب:

إذا كان هدفك صغيراً فخذ خطوة أو خطوتين أقرب قبل التقاط الصورة، اجعل هدفك ملء منطقة الصورة بالعنصر الذي تقوم بتصويره لكن لا تقترب كثيرًا وإلا ستصبح صورك ضبابية.

تعرف على نطاق الفلاش الخاص بك:

الصور التي يتم التقاطها خارج نطاق الفلاش الأقصى ستكون مظلمة للغاية. بالنسبة للعديد من الكاميرات ، يكون الحد الأقصى لنطاق الفلاش أقل من خمسة عشر قدمًا أي على بعد حوالي خمس خطوات.

احترس من الضوء:

أهم جزء في كل صورة هو الضوء فهو يؤثر على مظهر كل شيء يمكن لضوء الشمس الساطع من الجانب أن يعزز التجاعيد لكن الضوء الناعم ليوم غائم يمكن أن يخفف تلك التجاعيد نفسها.

بالنسبة للمناظر الطبيعية حاول التقاط الصور في وقت مبكر أو متأخر من اليوم.

التقط بعض الصور العمودية:

كل الأشياء تبدو أفضل في الصورة العمودية لذلك حاول التقاط الصور بشكل عمودي في معظم الأوقات.

كن مخرجًا للصور:

تحكم في التقاط الصور الخاصة بك وشاهد صورك تتحسن بشكل كبير، كن مخرجًا للصور، وليس مجرد مصور اختار الموقع بحرفية، وقم بترتيب الأشخاص لتفوز بأفضل صورة.

دراسة اليوم العالمى الصورة التقاط صور كاميرات صور

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وائل لطفي

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