إيران تسجل 31 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 31 ألفًا و266 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و583 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان لها - إن حصيلة إصابات كوفيد-19 ارتفعت إلى 4 ملايين و587 ألفًا و683 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 100 ألف و255 حالة وفاة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية في نسختها الإنجليزية.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في وحدات العناية المركزة في البلاد بلغ 7 آلاف و538 حالة.

وارتفع العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا في إيران ليصل إلى 3 ملايين و840 ألفًا و568 شخصًا.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.