رئيس جامعة مطروح يعلن إطلاق حاضنة الأعمال العامة «نماء»

لدعم ومساعدة رواد الأعمال والمبتكرين

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الخميس، إنه تم إطلاق حاضنة الأعمال العامة «نماء» بالجامعة، ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

- الحاضنة تقدم عددا من الدورات لدعم ومساعدة رواد الأعمال والمبتكرين

وأوضح رئيس الجامعة أن الحاضنة تقدم عدد من دورات الاحتضان، بهدف دعم ومساعدة رواد الأعمال والمبتكرين في تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى حلول تكنولوجية قابلة للتطبيق، ويمكن تسويقها لحل المشكلات التي يعاني منها المجتمع، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأضاف الدكتور مصطفى النجار، أن الحاضنة تشمل على مجالات الزراعة، الغذاء والمكملات الغذائية، النباتات الطبية، الصحة، مستحضرات التجميل، البيئة، المياه، الطاقة النظيفة، الابتكارات التكنولوجية، وغيرها من المجالات.

- قواعد اختيار الشركات الناشئة

وأكد أن قواعد اختيار الشركات الناشئة تشمل وجود فكرة مبتكرة لحل مشكلة من المجالات السابقة، وأن يتراوح سن المتقدم من 18 إلى 50 سنة، وأن يتكون فريق العمل من ثلاثة إلى خمسة أشخاص، أن يكون أحد أفراد فريق العمل خريج وليس طالب لضمان تأسيس الشركة في حالة الاحتضان، ضمان الوقت والتفرغ للانضمام للبرنامج واجتياز كل مرحلة من مراحل التدريب والاحتضان بداخل الحاضنة.

وتابع أن أهم مزايا الانضمام لبرنامج الاحتضان، أنه يُعد واحدة من أقوى سلاسل الحاضنات التكنولوجية المتخصصة "نماء" ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية"، والتي يتم تمويلها من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، توفير مساحة عمل مشتركة للعمل في بيئة تشجع على الابتكار والإبداع، توفير معمل ابتكار مجهز لتصنيع النماذج الأولية للشركات المحتضنة.

- توفير مزرعة مجهزة للحصول على تدريبات في الأعمال التجارية والتسويقية

وأشار "النجار" إلى التعاون مع معامل جامعة مطروح، توفير مزرعة مجهزة بمقر كلية الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكه، الحصول على تدريبات مكثفة في الأعمال التجارية والفنية والتسويقية من خلال متخصصين، استشارات تقنية وتجارية لمؤسسي الشركات الناشئة المحتضنة، الحصول على جلسات فردية للإرشاد والتوجيه المهني، توصيل الشركات الناشئة المحتضنة بمستثمرين محتملين من خلال شبكة علاقات الحاضنة، تنظيم لقاءات بين الشركات الناشئة لتكوين شبكة علاقات مفيدة.