ضبط 30 طن مخلل فاسد بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة، والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية .

وأسفرت الحمله التى نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد وجدي الصيرفي عن تمكن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة من ضبط ٣٠ طن باذنجان مخلل غير صالح للاستهلاك الأدمي لتغير خواصه الطبيعية ولاحتوائه على عفن ظاهري، في حملة شنها مكتب مراقبة الأغذية المطور بكفر الدوار بالاشتراك مع مباحث التموين وإدارة تموين كفر الدوار

وأشاد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بالجهد المبذول، و شدد على استمرار الحملات والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين.

كما قامت حملة تموينية مكبرة بتحرير ٣ محاضر سلع مجهولة المصدر، بكميه قدرها ١٠٠ شيكارة فلفل أسود بإجمالي ٢٥٠٠ ك، وتم ضبط ٢٠ برميل مخلل بكمية قدرها ٣٠٠٠ ك، وتم ضبط ٤٠ علبة سجائر صيني.

كما تمكنت الحملة من ضبط ٢٠عبوة زجاجة مياه غازيه منتهية الصلاحية، وتم تحرير ٨ محاضر عدم إعلان عن أسعار البقالة والأقمشه والأدوات المنزلية والملابس الجاهزه.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجارى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

كما تم شن حملات مكبرة على الأسواق والمخابز والمصانع، أمس الأربعاء، أسفرت عن ضبط ٣ طن من عبوات المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية داخل أحد المحلات، وضبط ٢.٥ طن أسمدة زراعية مدعمة تم تجميعها من السوق السوداء بغرض التربح والكسب الغير مشروع، وضبط ٢٢٠ عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأحجام داخل أحد المحلات .

وتم التحفظ على المضبوطات، وجارى تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين، والعرض على النيابة العامة.