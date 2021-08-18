اليمن.. انتصارات للجيش فى مواجهة الحوثى بساحة الجوف الشمالية

حقق الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، انتصارًا عسكريًا وتقدمًا ميدانيًا جديدًا في معاركه القتالية التي يخوضها ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في محافظة الجوف شمال شرق البلاد.

وأكدت مصادر ميدانية، أن الجيش اليمني، برفقة المقاومة الشعبية، وبإسناد مباشر من مقاتلات التحالف العربي، تمكن من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية، في جبهة القعيف التابعة إداريًا لمديرية برط العنان شمال شرق محافظة الجوف.

وقال رئيس عمليات حرس حدود قائد اللواء العاشر العميد هادي الجعيدي، في تصريح له: "تمكنت قوات الجيش، بعد معارك ضارية وعنيفة، من استعادة وتحرير مواقع عسكرية حاكمة في جبهة القعيف، أبرزها سلسلة جبال (قبيان الاستراتيجية)".

وأكد الجعيدي، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تكبدت في هذه المعركة خسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد، بنيران أبطال الجيش، وغارات مقاتلات التحالف العربي.

وعلى الصعيد السياسي، ناقش وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، في لقاء جمعه، اليوم الأربعاء، بمحافظ الحديدة الحسن طاهر، وضع بعثة الأمم المتحدة (أونمها)، المراقبة والداعمة لاتفاق ستوكهولم، فيما يخص البنود المتعلقة بمدينة الحديدة شمال غرب البلاد.

وشدد بن مبارك، "على ضرورة نقل بعثة (أونمها) إلى مكان محايد، وتمكينها من تنفيذ مهامها، وفقًا لأولوياتها المحددة في قرارات الأمم المتحدة"، مؤكدًا "ضرورة العمل بمرئيات الحكومة اليمنية لإعادة تفعيل بعثة (أونمها)".

وأشار إلى أن "بقاء البعثة الأممية حبيسة لدى الميليشيات الحوثية يهدد اتفاق ستوكهولم".

وكان مجلس الأمن الدولي جدد، منتصف يوليو الماضي، عمل البعثة الأممية (أونمها) لدعم ومراقبة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، المتعلق بمدينة الحديدة، لعام آخر.