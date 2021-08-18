حقيقة انفصال أحمد العوضى عن ياسمين عبدالعزيز

علق النجم أحمد العوضي على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن انفصال الفنان أحمد العوضي عن زوجته ياسمين عبدالعزيز، ونفى "العوضي" شكلاً وموضوعًا.

ورد أحمد العوضي قائلًا: "والنبي بطل هبد الله يرضى عليك.. الحكاية مش ناقصة هبد" .

واستكمل حديثه: "لا اللي قالك ضحك عليك.. وياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي أنت قلته واللي أنت بتقوله مش صح.. ومتحطش السم في العسل.. وعشان مظلمكش أو اللي قالك ضحك عليك.. قلوا اتقالك فابقى اتأكد من الكلام بعد كده.. ولو أنت اللي بتخمن فأنا بقولك غلط".

وسافرت ياسمين عبدالعزيز إلى سويسرا يوم 9 أغسطس الماضي، ورآها العديد من المتواجدين في مطار القاهرة الدولي منقولةً على سرير طبي هبط من سيارة الإسعاف متوجها لإحدى الطائرات المُجهزة لها خصيصًا لنقلها إلى سويسرا، لمتابعة إرشادات طبيبها الخاص بجنيف، الذي أشرف على ولادتها لابنها سيف نجل رجل الأعمال محمد حلاوة.

وبدأت أزمة ياسمين الشهر الماضي، عندما أعلن العوضي عن وجود أزمة صحية لزوجته وأنها داخل غرفة العمليات، وبعدها اتضح أنها دخلت في غيبوبة نتيجة الإهمال الطبي داخل العمليات.