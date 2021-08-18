تزود العالم بالعلماء.. قواعد العمل بجامعة الأزهر وفقًا للقانون

أقر قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الصادر برقم 103 لسنة 1961 أن جامعة الأزهر تختص بكل ما يتعلق بالتعليم العالي في الأزهر، والبحوث التى تتصل بهذا التعليم أو تترتب عليه، وتقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره، وتؤدى رسالة الإسلام إلى الناس، وتعمل على إظهار حقيقته وأثره فى تقدم البشر وكفالة السعادة لهم فى الدنيا وفى الآخرة، كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى والروحى للأمة العربية.

وتعمل جامعة الأزهر على تزويد العالم الإسلامي والوطن العربى بالعلماء العاملين الذين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه فى العقيدة والشريعة ولغة القرآن، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل أنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدوة الطيبة وعالم الدنيا للمشاركة فى الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، في داخل الجمهورية العربية المتحدة وخارجها، من أبناء الجمهورية وغيرهم، كما تعنى بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الإسلامية والعربية والأجنبية.

وتتكون جامعة الأزهر من الكليات الآتية:

(1) كليات للدراسات الإسلامية، تحدد عددها اللائحة التنفيذية.

(2) كلية للدراسات العربية.

(3) كلية المعاملات والإدارة.

(4) كلية الهندسة والصناعات.

(5) كلية الزراعة.

(6) كلية الطب.

ويجوز إنشاء كليات أخرى أو معاهد عالية بقرار من رئيس الجمهورية.

وتتكون كل كلية من عدد من الأقسام العلمية يتولى كل قسم منها تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه ويقوم على بحوثها فى الكلية أو فى غيرها من كليات الجامعة ومعاهدها، وتعين هذه الأقسام بقرار من الوزير المختص.

ولا يجوز أن تتكرر الأقسام المتماثلة فى كليات الجامعة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأقسام التى تتبع كل كلية من هذه الكليات وأنواع الدراسات بها، والدرجات العلمية التى تمنحها الجامعة من هذه الكليات.

وأجاز القانون أن تنشأ بقرار من الوزير المختص معاهد تابعة للكليات إذا كانت الدراسة فيها تتصل بأكثر من قسم من الأقسام، وتسرى على هذه المعاهد الأحكام الخاصة بأقسام الكلية.

كما يجوز أن تلحق بكليات الجامعة أو بعضها مدارس تعليمية لمواد أو دراسات تتصل بأغراض الأزهر، مثل مدرسة تجويد القرآن الكريم وتعليم القراءات، أو أقسام الإرشاد العامة المنشأة لمواجهة حاجات الذين يريدون التزويد من المعارف الدينية والعربية وغيرها من فئات الشعب. ولا تنطبق على هذه المدارس والأقسام شروط الدارسة الجامعية، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بها .

واللغة العربية هي لغة التعليم فى جامعة الأزهر، ما لم يقرر مجلس الجامعة فى أحوال خاصة استعمال لغة أخرى، وتتساوى فرص القبول، للتعليم بالمجان، فى كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة للطلاب المسلمين من كل جنس وكل بلد، فى حدود الإمكانيات والميزانية والأعداد المقرر قبولها، ووفقا لما تقضي به اللائحة التنفيذية.

وتنظم الدراسات الخاصة لطلاب البعوث من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة، ليتأهلوا لمتابعة الدارسة في الكليات والمعاهد مع نظرائهم من الطلاب العرب.

ويتولى إدارة جامعة الأزهر:

(1) مدير جامعة الأزهر.

(2) مجلس الجامعة.

و يتولى إدارة كل كلية:

(1) عميد الكلية.

(2) مجلس الكلية.