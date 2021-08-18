«هل يمكنك تحمل التكلفة؟».. أمور يجب عليك معرفتها قبل الحمل الثاني

يعد اتخاذ قرار بشأن إنجاب طفل ثاني، هو أصعب من قرار إنجاب الطفل الأول، وغالبا ما يتساءل الأبوين هل نريد المزيد من الأطفال وهل لدينا ما يكفي من المال؟

إن إضافة طفل آخر يكاد يكون بمثابة إنشاء عائلة جديدة كاملة مرة أخرى، وإليك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك عندما تفكر في هذا الخيار.



رتبي مجالسة الطفل الأكبر سنًا

في منتصف الحمل يجب أن تعلمي ابنك البكر أنه سيكون هناك طفلا صغيرا قادما في الأيام المقبلة، قبل موعد الذهاب إلى المستشفى للولادة، حيث إنه في البداية كان التركيز بنسبة 100٪ على طفلك البكر، وسيكون هذا التحول الزمني في صالح المولود الجديد لأنك ستغيرين الحفاضات باستمرار وتطعمين الطفل، وعندما يكون لديك وقت فراغ للعب مع طفلك الأول، فكل ما تريدينه هو النوم.

هل يمكنك تحمل تكلفة طفل آخر؟



تكاليف تربية الطفل ترتفع كل عام، بصرف النظر عن النفقات طويلة الأجل، يجلب الطفل أيضًا تكاليف قصيرة الأجل وخصم التأمين، وفواتير المستشفى، والوصفات الطبية، وحفاضات الأطفال، وأي ملابس أو معدات أطفال و يمكن أن تتراكم هذه التكاليف بسرعة.

قد يبدو تقييم ميزانية الأسرة أمرا غير عادل عندما تفكر في إنجاب طفل، ومع ذلك فإن معرفة الأرقام يمكن أن يساعدك في تحديد ما إذا كنت مستعدًا ماليًا لإنجاب طفل آخر الآن ، أو ما إذا كان عليك الانتظار لمدة عام أو نحو ذلك لإعادة تقييم أموالك.



هل يمكن للأسرة استيعاب طفل آخر؟



قد تتطلب إضافة فرد آخر إلى أسرتك بعض التغييرات في المنزل، قد تضطرين التخلي عن غرفة المكتب المنزلي أو تحويل غرفة الضيوف لغرفة الطفل الجديد، أو حتى جعل أطفالك يشاركون غرفة النوم، قد تضطر إلى شراء عربة أطفال مزدوجة حتى يتمكن كل من أطفالك من الركوب في نفس الوقت.

سيحتاج المقعد الخلفي لسيارتك إلى مساحة تتسع لجسمين صغيرين أو أكثر مثبتة في مقاعد سيارة ضخمة، سيتعين على المطبخ الصغير الذي يمكن تناول الطعام فيه والذي كان مثالياً لثلاثي أن يفسح المجال لكرسي مرتفع، وفي النهاية، كرسي عادي لطفلك الأصغر، كما هو الحال مع الميزانية.

وهذه ليست بالضرورة أسبابًا لاتخاذ قرار بعدم إنجاب طفل آخر. إنها مجرد تغييرات محتملة يجب التفكير فيها، لذا فهي ليست صدمة عندما ترى الخطين الورديين في اختبار الحمل.

سيتغير أسلوب حياتك



مع نمو طفلك البكر تكتسب المزيد من الحرية، ولكن عندما يأتي طفل ثانٍ، تعود إلى زاوية انشغالك الأولى، بالإضافة إلى أن لديك أيضًا طفلًا أكبر سنًا لتعتني به في نفس الوقت.



الذهاب إلى مكان للتنزه ما ليس سهلاً كما كان من قبل، خاصة إذا كان الطفلين قريبين من العمر.

كيف سيغير طفل آخر عائلتك؟

من السهل أن تشعر بالإرهاق عند محاولة الاهتمام باحتياجات طفلين في نفس الـ24 ساعة التي اعتدت عليها دائمًا، حتى مع وجود جليسة أطفال أو بعض الأقارب للمساعدة، ستحتاجين إلى فترة تكيف لكونك أما لطفلين.

وبالتالي يجلب طفل أخر دائمًا التغييرات غير المخطط لها على طول الطريق.

وقت الفراغ



بعد إنجاب الطفل الأول يكون تنسيق الوقت بعيدًا لقضاء القيام بأشياء رائعة للبالغين أمرًا صعبًا مع شخص واحد، ولكنه أقرب إلى المستحيل مع اثنين، إذا كنت محظوظًا بوجود أجداد بالقرب منك يحبون مجالسة الأطفال، فهذا يجعل الأمر أسهل كثيرًا، ولكن لا يزال من الصعب جدًا العثور على رعاية لشخصين في وقت واحد، ناهيك عن أن الأمر سيتطلب تكلفة سواء إذا كانت هناك حاجة إلى رعاية نهارية أو جليسات أطفال، هذا يجعلك تقدر حقًا الوقت الذي تقضيه على نفسك، وهناك حاجة ماسة لذلك يرجى الاستمرار في القيام بذلك.