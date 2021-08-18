«تعليم الجيزة»: لا شكاوى بامتحان الهندسة للشهادة الإعدادية

تابع مجدى الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لجان امتحان الشهادة الإعدادية الدور الثاني من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل الدائم مع غرف عمليات الإدارات التعليمية، أثناء أداء الطلاب امتحان مادة الهندسة.

وأكد مدير المديرية، أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط ومن داخل المنهج ووضوح وخلو الورقة الامتحانية من أي أخطاء، ولم ترد أي شكوى من أولياء الأمور.

وبلغ إجمالى عدد الطلاب على مستوى المحافظة 28296 طالبا وطالبة مقسمين على 155 لجنة بجميع إدارات تعليم الجيزة، وتختتم غدا الخميس 19 أغسطس الامتحانات بمادة الدراسات الاجتماعية.

كما تابع الجيار امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات، وبلغ إجمالى المتقدمين للامتحانات الدبلومات الفنية بتعليم الجيزة 9234 طالبا وطالبة بمختلف التخصصات النوعية تجاري وصناعي وزراعي وفندقي ومقسم على 28 لجنة لعـ14 إدارة تعليمية بالجيزة.

وشدد أن غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار اليوم والساعة لمتابعة العملية الامتحانية بكل مدارس وإدارات الجيزة المختلفة لحل ولتلافي أي مشكلة تعوق الامتحانات.

كما توجد لجان فرعية بالإدارات التعليمية لرصد أى معوقات ومشكلات والعمل على حلها فوراً وقوعها وابلاغ غرفة العمليات المركزية بالمديرية لحلها وابلاغ الوزارة فوراً، وتم توفير 28 استراحة و300 سرير مجهزين على أعلى مستوى من دورات مياه وأجهزة طهى ومراوح وثلاجات للمعلمين المنتدبين خارج المحافظة لاعمال الامتحانات.

وشدد الجيار، على ضرورة تقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية لتصبح 14 طالبا باللجنة والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب في أثناء آداء الامتحان، مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام أجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً، وعقب الانتهاء من آداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع، مع اتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة في مواجهة فيروس كورونا.