الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدستورية الألمانية: الفوائد الضريبية المرتفعة غير دستورية

الفوائد الضريبية
الفوائد الضريبية

قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اليوم الأربعاء بعدم دستورية الفوائد الضريبية المرتفعة البالغة 6% سنويًا، نظرًا لأسعار الفائدة المنخفضة المستمرة منذ عام 2014.

وأعلنت المحكمة في مقرها بمدينة كارلسروه اليوم أن هذا ينطبق على الفائدة على مدفوعات الضرائب المتأخرة والمبالغ المستردة.

وأمرت المحكمة بإجراء تصحيح بأثر رجعي اعتبارًا من عام 2019.

وفي  الفترة الأخيرة أصبحت ألمانيا تعاني من أزمة فيروس كورونا المستجد والكارثة المناخية بسبب الفياضانات، حيث أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أنه تم إعطاء 97.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 482 ألفًا و888 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت ألمانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 33 أسبوعًا.

ووفقًا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 3.84 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 91 ألفًا و927 حالة.

ومضى عام و29 أسبوعًا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 

المحكمة الدستورية العليا المانيا الفوائد الضريبية فيروس كورونا مدفوعات الضرائب

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