«المالية»: لجنة لدراسة وحل المشاكل الضريبية بالقطاع السياحي

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، الاهتمام الذي يوليه وزير المالية وكافة قطاعات وزارة المالية بالوقوف على حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين في ضوء الرغبة في دفع قطاعات الاقتصاد لتحقيق معدل نمو مرتفع.

وأعرب كجوك، عن سعادته بالتواصل مع مستثمري القطاع السياحي لما للسياحة من دور في دعم إيرادات الدولة وخلق فرص عمل.

وكشف نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، عن إصدار وزير المالية قرارا وزاريا بتشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارة المالية والاتحاد المصري للغرف السياحية، تعنى ببحث ودراسة الموضوعات والمشاكل الضريبية والجمركية المتعلقة بالقطاع السياحي والتوصل إلى حلول بشأنها في إطار القوانين الضريبية والجمركية.

وأشار إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها من وزارة المالية والقطاع السياحي لتحقيق التواصل وحل المشاكل العالقة، تتضمن فى عضويتها ممثلين عن الاتحاد المصري للغرف السياحية ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العقارية، وذلك لدراسة المشاكل المتعلقة بالقطاع السياحي وإيجاد الحلول بشأنها.

وقال كجوك، إن الفاتورة الإلكترونية أحد أهم دعائم المنظومة الضريبيبة التى تهدف إلى تقديم خدمات ضريبية أسرع وأكفأ للقطاعات الاقتصادية والمساهمة في نمو الايرادات الضريبية، مؤكدا على اهتمام القيادة السياسية بتلك المنظومة لمواجهة التجنب والتهرب الضريبي، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد عقد مجموعة من اللقاءات لحل تلك المشكلات كما تم التنسيق لعقد مجموعة من ندوات التوعية الضريبية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية.

من جهته، أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على اهتمام وزير المالية بإجراءات مصلحة الضرائب المصرية لتسريع وتيرة الميكنة والمضي قدمًا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بعد النجاح الكبير الذي تحقق للمنظومة خلال المراحل السابقة، بما يعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير على المجتمع الضريبي لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمي، وفي حصر الاقتصاد غير الرسمي.

وأكد عبدالقادر حرص مصلحة الضرائب على نشر الوعي الضريبي حول مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها وخاصة منظومة الفاتورة الإلكترونية التي يتم تطبيقها بشكل مرحلي وكذلك منظومة الإيصال الإلكتروني التي سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى إيمان المصلحة بأهمية التواصل المستمر مع كافة القطاعات فى المجتمع المصرى وذلك لإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة للتطبيق الصحيح للقوانين الضريبية وكذلك لاستخدام كافة الخدمات الإلكترونية التي تتيحها المصلحة بكل سهولة ويسر وأيضا للتعرف على المشكلات التى تواجههم وخاصة القطاع السياحي.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور السيد محمود صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه الندوة تعد الندوة الثانية التي تنظمها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتأتي استجابة لمطالب الاتحاد لعقد سلسلة من الندوات للغرف التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية للتوعية بمنظومة الفاتورة الالكترونية وشرح خطوات وإجراءات الانضمام لها والمزايا التي تحققها تلك المنظومة، وغيرها من الموضوعات الضريبية، لافتاً إلى أن هذه الندوة تتناول منظومة الفاتورة الإلكترونية للقطاع الفندقي، مشيرا إلى أن الندوة الأولى التى تم عقدها مع الإتحاد المصرى للغرف السياحية كانت خاصة بشركات السياحة.

وأوضح الدكتور السيد صقر، أن مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية تُسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى هذا بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ لإرساء دعائم العدالة الضريبية، مؤكداً أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيساهم فى زيادة الثقة فى تعامل الممولين مع مصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف، أن منظومة الفاتورة الالكترونية حققت نجاحات كبرى فى المجتمع الضريبى من حيث أحكام العلاقة بين المنشآت بعضها البعض، وايضا منظومة الإيصال الإلكتروني والذي يتولى إحكام العلاقة بين تاجر التجزئة والمستهلك، منوهًا إلى أهمية توحيد الإجراءات حتى يتعامل الممول مع جهة واحدة وفق معايير دولية.

جاء ذلك خلال الندوة الثانية التى قامت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بتنظيمها بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية عن "منظومة الفاتورة الإلكترونية للقطاع الفندقي" عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور محمد عبد الله عضو مجلس إدارة بالاتحاد، وأشرف الأبحر المستشار الضريبى للاتحاد المصرى للغرف السياحية، وعبد المنعم مطر المستشار الضريبى للاتحاد، وعلي فراج رئيس القطاع المالي للاتحاد، وأحمد شقرون مقرر لجنة السياحة بوزارة المالية، و محمد عبد المنعم كشك مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة ومها علي رئيس وحدة الإعلام مكتب رئيس المصلحة والمديرين الماليين لـ92 فندقا سياحيا على مستوى الجمهورية.

وأعرب الدكتور السيد صقر، عن شكره للاتحاد المصري للغرف السياحية على تعاونه وجهوده المثمرة مع مصلحة الضرائب المصرية للوصول لحل للمشكلات الضريبية وإزالة كافة العقبات، معربًا عن شكره لأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعبد المنعم مطر المستشار الضريبي للاتحاد وفتحي سعيد قطاع الشركات السياحية.

ومن جهته، أعرب أحمد الوصيف، رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية، عن شكره للدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، و رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على تلبية الدعوة لتنظيم هذه الندوات لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية لأعضاء الاتحاد وسرعة الاستجابة لحل كافة المشكلات والعقبات التي تواجه أعضاء الاتحاد وخاصة الموضوعات التي يتم عرضها على اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والاتحاد المصرى للغرف السياحية والتي تدل على إيمان وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بأهمية مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي وتقديم كافة التيسيرات لهم والتعامل مع الممولين بأنهم شركاء للنجاح، مضيفًا أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يتبعه خمس غرف سياحية وهي غرفة المنشآت الفندقية وغرفة شركات ووكالات السفر السياحية، وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، وغرفة العاديات والسلع السياحية ، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

وقال أشرف الأبحر، المستشار الضريبى للاتحاد المصرى للغرف السياحية، والمستشار الضريبى لغرفة المنشآت الفندقيةـ إن للفاتورة الإلكترونية أهمية خاصة بالنسبة للمنشآت الفندقية لما لها من مردود اقتصادى فى حصر حجم تعاملات القطاع وحصر البيانات التى تساعد فى إتخاذ القرار بالنسبة للدولة ومواكبة العالم إقتصاديًا وضريبيًا بالتحول الرقمى.

وأوضح الأبحر، أنه بالرغم من أهمية الفاتورة الإلكترونية إلا أنه يتعين على مصلحة الضرائب المصرية الأخذ فى الإعتبار مستوى النجوم بالنسبة للفنادق بحيث أن إدخال الفنادق فى المنظومة يتعين أن يتم بالتدريج وعلى مراحل نظراً لأن الفنادق ذات المستوى النجمة الواحدة أو النجمتين والثلاث نجوم إمكانياتها من حيث الميكنة الإلكترونية ضعيفة إلى حد ما ويجب أخذها فى الإعتبار عند التطبيق.

وأعرب عن شكره للمجهود المبذول من قبل مصلحة الضرائب المصرية والمكتب الإعلامى وقطاع التدريب لما له أثر فى تعاونهم فى التنفيذ والذى لمس عند التطبيق مع الفنادق التابعة لمركز كبار ومتوسطى الممولين، كما توجه بالشكر لوزير المالية ونائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى لما يقدموه لقطاع السياحة.

وتقدم عبد المنعم مطر، المستشار الضريبي للاتحاد، بالشكر والتقدير إلى الدكتور محمد معيد وزير المالية، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، والقائمين على شرح وتوضيح كيفية التسجيل والعمل بالفاتورة الإلكترونية والقائمين على وحدة الإعلام بالمصلحة، معربًا عن تقديره للجهود التى تقوم بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية والتى كنا نحلم بها دائما.

وأكد مطر، أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيحقق الصالح العام سواء للمصلحة من حيث الحصر الضريبي وضبط المجتمع الضريبى أو للمسجلين من حيث القضاء على الفواتير الوهمية أو المصداقية فى طلب رد الضريبة وسرعة الرد وغيرها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار ميكنة العمل وتبسيط الإجراءات وحقيقة الرقمنة التى من خلالها يتم توفير المعلومة لمتخذ القرار.

وأجاب محمد كشك، مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين، على كافة الأسئلة الخاصة بالفنادق حول منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال الندوة.

واستعرض الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، خلال الندوة، خطوات الانضمام والتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.