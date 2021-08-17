الأربعاء 18 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان: دراسة فتح عيادة متخصصة لمرضى الجذام بمستشفى أسوان التخصصي

جمعية مرضي الجذام
جمعية مرضي الجذام تكرم محافظ أسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على دعم المحافظة لكافة الجهود المبذولة سواء من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفى الجامعي، بالإضافة إلى الدعم اللامحدود من مؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك أثناء لقائه بأعضاء جمعية أصدقاء مرضى الجذام الخيرية بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ومديرى الصحة والتضامن الاجتماعي ومستشفى أسوان الجامعي.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل ستغطي جميع الخدمات الصحية والطبية، وخاصة للمصابين بالأمراض الجلدية والجذام، كما أنه سيتم دراسة فتح عيادة شاملة ومتخصصة لهم بمستشفى أسوان التخصصى العام بالتنسيق مع وزارة الصحة، مشيداً بالجهود الإنسانية والوطنية العديدة التي تقدمها الجمعية والهادفة لخدمة أبناء المجتمع ومنها تنظيم قافلة تتضمن مساعدات طبية وعينية، بجانب تقديم أنواع العلاج المختلفة لكافة الحالات، مع نقل أي حالات أخرى تحتاج إلى جراحة بالقاهرة وعلاجها.

وفي نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بتكريم أعضاء جمعية الجذام، فيما قامت الجمعية بتكريم المحافظ وعدد من المسئولين وممثلي المجتمع المدني.

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بتكريم أعضاء جمعية الجذام ، فيما قامت الجمعية بتكريم المحافظ وعدد من المسئولين وممثلي المجتمع المدني.

وفي سياق آخر، حضر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بجانب اللواء عاطف عبد الرحمن الأمين العام لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى المحافظين حيث تناول الاجتماع سبل وآليات تنفيذ هذه الحملات لرفع معدلات التطعيم باللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا والعمل على نشر الوعي المجتمعي للحماية من مخاطرها على صحة المواطنين، علاوة على تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف حملات تطعيم لقاحات الحماية من فيروس كورونا.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أنه في ظل توافر الكميات الكافية من اللقاحات مع أجهزة التسجيل من التابلت واللاب توب سيتم زيادة عدد الفرق المتحركة من 8 إلى 21 فرقة بالحدائق العامة والميادين والقوافل الطبية، بالإضافة إلى 10 مراكز ثابتة بالمدن والمراكز، فضلاً عن 4 مراكز لتلقى المسافرين للقاحات، كما أنه سيتم نشر فرق متحركة للتسجيل على المنظومة وتلقى اللقاح مجاناً داخل الهيئات والمصالح الحكومية والمديريات والدواوين الخدمية ومواقع ومنشآت جامعة أسوان والمدارس والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية والشركات والمصانع والمنطقة الصناعية والمنشآت الشرطية، علاوة على الفنادق والبواخر السياحية والمتاحف والمزارات الأثرية.

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أسوان المواطنين محافظ أسوان المجتمع المدنى علاج الجذام

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