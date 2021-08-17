«سارة» الثالثة على الجمهورية تكشف حقيقة صورة بكائها في الامتحانات

قالت سارة علاء الحاصلة على المركز الثالث بالشعبة الأدبية في امتحانات الثانوية العامة، إنها تريد الالتحاق بكلية الألسن لولعها بمجال الترجمة، مضيفة أنها لم تكن تتوقع أن تحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، لذا عندما تابعت المؤتمر ووجدت صورتها واسمها فوجئت وفرحت.

وأضافت «سارة» في تصريحات لـ«الدستور» أنها كانت تتابع الدروس الموجودة على الإنترنت، وتحل الأسئلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، بالإضافة للدروس التي تحضرها في مختلف المواد.

وأضحت أنها لم تكن تتوقع أن تكون من أوائل الجمهورية، لكنها توقعت أن تحصد مركز على مستوى المحافظة، لأنها كان دائمة المذاكرة والاجتهاد.

وعن صورتها المتداولة على السوشيال ميديا وهي تبكي بعد أحد الامتحانات، أكدت أنها ليست لها لأنها لم تبكي بعد أي امتحان.

وقال والدها إنه كان يتوقع أن تحصد بنته المراكز الأولى على مستوى محافظة الإسماعيلية لاجتهادها الدائم، لكن المفاجئة كانت بعرض صورتها في المؤتمر الصحفي الخاص بأوائل الثانوية العامة، لذا شعر بفرح كبير وكانت بالنسبة له لحظة عظيمة.

وأكد أنه لم يتم الإعلان عن الأوائل إلا عن طريق المؤتمر، وكانوا يشاهدونه باهتمام بالغ، وفوجئوا بصورة ابنته ضمن الصور المعروضة لطلبة الشعبة الأدبية فكانت تلك اللحظة هي المكللة لتعب سارة ومجهودها.