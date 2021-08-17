حبس سيدة وزوجها لاتهامهم بسرقة 2 مليون جنيه من شقة بقصر النيل

أمرت النيابة العامة بقصر النيل بحبس سيدة وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهما مبلغا ماليا تجاوز الـ2 مليون جنيه من داخل إحدى الشقق السكنية.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين باكتشافه سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى تجاوز 2 مليون جنيه من داخل الشقة سكنه.

وبالتحري وجمع المعلومات تبين إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سيدة – زوجها وله معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة قاما بشرائها من متحصلات واقعة السرقة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، حيث قررت المتهمة الأولى بأنها نظراً لعملها طرف المجنى عليه وعلمها بثرائه، فاختمرت فى ذهنها فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك قامت بمغافلته والاستيلاء على مفاتيح الشقة محل الواقعة.

وعقب ذلك توجهت صحبة زوجها للشقة واستوليا على المبلغ المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط ( مبالغ مالية – عقد شراء عقار سكنى) بحوزة نجل عم المتهم الثانى (سائق، مقيم بمحافظة الجيزة) بمسكنه، كما تم ضبط (جزء من المسروقات بإحدى المنازل بمحافظة المنوفية – عقد شراء قطعة أرض زراعية باسم المتهمين)، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.