الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمن الدقهلية يكشف لغز سرقة ماكينة صرف آلى بالمنصورة

سرقة ماكينة صرف
سرقة ماكينة صرف آلى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من كشف لغز غموض سرقة ماكينة صراف آلي المثبتة بسور مدرسة فريدة حسان بشارع بورسعيد  بمدينة المنصورة.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لقسم أول المنصورة من مدير مدرسة فريدة حسان الكائنة بدائرة بشارع بورسعيد بدائرة القسم،  بسرقة ماكينة صراف آلى المثبتة بسور المدرسة المشار إليها، وما تبين من خلال الفحص بأن الماكينة ملحق بها من الداخل غرفة لها باب من الصاج وتبين فتحه وبداخلها خزينة يتم تغذيتها بالأموال وبها آثار كسر ونشر بأجزائها ، وبمراجعة الشركة المسئولة عن تغذية الماكينة بالأموال تبين أن المبلغ المستولى عليه يتجاوز الـ400 ألف جنيه.

ولأهمية الواقعة تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء علاء سليم مساعد الوزير للأمن العام، ويضم ضباط إدارة البحث البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية وأسفرت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "أحمد .م. ح" 31 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم الزهور ببورسعيد، والسابق اتهامه فى 10 قضايا أبرزها "سرقة، سلاح أبيض". 

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وأضاف بتسليمه جزء من المبلغ المالى  لوالده، سائق، ومقيم بقرية بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، تم ضبطه والمبلغ المالى تحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

أخبار الدقهلية سرقة ماكينة صرف آلى المنصورة

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وائل لطفي

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