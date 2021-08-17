الأولى على الجمهورية: «مفيش حاجة اسمها كليات قمة.. ومنصات الوزارة ساعدتني»

قالت فريدة مؤمن إبراهيم الأولى على الجمهورية بالثانوية العامة الشعبة الأدبية بمجموع 388 درجة من محافظة الإسكندرية، إن الحصول على المركز الأول كان هدفها منذ بداية العام الدراسي من أجل تحقيق حلمها وإسعاد أسرتها ومدرستها والذين كانوا الداعم الأول لها.

وأكدت فريدة أن الخوف والتوتر أمر طبيعي لدى جميع الطلاب إلا أنه لابد من السيطرة عليه وعدم الانجراف وراء والسعي وراء الهدف لتحقيقه وعدم الانسياق وراء الأفكار السلبية وكلمات الإحباط والفشل التي يوجهها البعض، لكن المهم توجيه التفكير السليم وبذل قصارى جهدهم لتحقيق هدفهم.

"مفيش حاجة اسمها كليات قمة كل كلية وليها مجالها اللي نقدر ننجح فيه" هكذا علقت فريدة على مقولة الوصول لكليات القمة، مؤكدة أن أى شخص يستطيع أن يكون ناجحًا في مجاله.

وتابعت أن العام الحالي مختلف وتعرضت فيه لعديد من الضغوطات خاصة وأن معالمه كانت مجهولة بالنسبة للطلاب وكل المجهول يثير الخوف على عكس الأعوام الماضية، إلا أنها بفضل مصادر الوزارة الأونلاين من «حصص مصر، بث مباشر، نماذج امتحانات، قناة المعرفة»، وغيرها من المصادر ساعدت كافة الطلاب من تجاوز كافة الأزمات.

وأشارت إلى أن من الضروري أن يحدد الطالب مصادر معرفته منذ بداية العام لتجنب التشتت، مضيفة إلى أنه خلال العام كان هناك العديد من الضغوطات بمختلف الأشكال وحالات من فقدان الأمل إلا أنها تمكنت من السيطرة عليها سريعًا من خلال الدعم الأسري ودعم مدرستها والتي لها فضل كبير في نجاحها.

وأضافت أن أصعب المواد التي واجههتا خلال الامتحانات كانت مادتي اللغة العربية وعلم النفس على عكس العديد من الطلاب الذين كان بالنسبة لهم مادة التاريخ هي أصعب المواد، وعن الكلية التي ترغب في الالتحاق بها فهي تهتم بالعديد من المجالات على رأسهم الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 خلال مؤتمر صحفي في تمام الساعة الواحد ظهر اليوم الثلاثاء، بعد التأكيد على عدم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2021 أو أي معلومات حولها قبل انعقاد المؤتمر، ويجري وزير التربية والتعليم اتصالًا هاتفيًا بالطلاب الأوائل على الثانوية العامة 2021 وتقديم التهنئة لهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد وزير التربية والتعليم على أن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 تمت هذا العام بشكل إلكتروني فهو نظام جديد لأول مرة يتم العمل به، وجرت تصحيح امتحانات الثانوية العامة في مكان مركزي وليس كما كان في السنوات السابقة في كنترولات تصحيح كما كان يحدث في الأعوام السابقة، موضحًا أن إعداد نتيجة الثانوية العامة 2021 تم بشكل إلكتروني دون تدخل أي عامل من العوامل البشرية لضمان عدم وقوع أخطاء في التصحيح وأن كل طالب سيحصل على حقوقه كاملة.