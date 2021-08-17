الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط مصنع جبن موتزيلاز شهير يغش في المواد الغذائية في التصنيع

ضبط مصنع جبن موتزاريلا يغش في المواد الغذائية بالجيزة

مصنع جبنة
مصنع جبنة

أكد عبد المنعم خليل، القائم بأعمال رئيس قطاع الرقابة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه في إطار توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع تداول السلع الغذائية المغشوشة والغير مطابقه للمواصفات والمذبوحة، بدون إشراف بيطري من أجل أمن وصحة المواطن من أي ضرر غذائي، وتم تشكيل حملة برئاسة قطاع الرقابة ومفتشي قطاع التجارة الداخلية والعمل بجنوب الجيزة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع يقوم بتصنيع جبن موتزاريلا للعجائن والمكرونة والبيتزا من شرش اللبن وزيوت نباتية مما تعد غش المواطن المصري، كما مجزر دواجن يقوم بذبح الدواجن وتعبئتها في أكياس، وكذا كبد وقوانص بدون إشراف بيطري، وبدون بيانات تفيد الصلاحية أو الإنتاج بالغش التجاري، وتم التحفظ على المضبوطات واحالة الواقعتين للنيابة سجلت أمن دولة طوارئ.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجّه مديريات التموين والقطاعات الرقابية بالوزارة ومصلحة دمغ المصوغات والموازين بتسيير حملات على محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود بها بكل أنواعه وإجراء عمليات الجرد الفعلي.

وأكد المصيلحي أنه شدد أيضاً على مصلحة دمغ المصوغات والموازين بضرورة التأكد من موازين محطات الوقود بعد قرار تحريك الأسعار من جانب لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

 

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