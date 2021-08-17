الرابع «علمى رياضة»: نظام الثانوية الجديد جيد.. والنتيجة أفضل من تمنياتى

قال أحمد حسين، الرابع مُكرر شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية، الطالب بمدرسة حلوان الثانوية بنين، إن النتيجة جاءت أفضل مما تمنيت، مؤكدًا أنه مرّ بفترة من التوتر خلال الأيام الماضية في انتظار النتيجة.

وأكد «حسين» الحاصل على مجموع (400 درجة) لـ«الدستور» أن الامتحان كان مختلفًا هذا العام، لكنه يؤمن بأن التغيير كان مطلوبًا، ورغم أن التنفيذ كان يتخلله أخطاء، غير أن الوضع إجمالًا يُعد جيدًا.

وأضاف الرابع مُكرر، أنه ليست لديه قناعة بأن التفوق مرتبط بعدد ساعات الاستذكار الكثيرة، خاصة وأن النظام الجديد يعتمد أكثر على فِهم واستيعاب المعلومة، إضافة إلى شىء من التوفيق، مضيفًا أن وجهته المقبلة هي كلية الهندسة.

من جانبه قال علي حسين، شقيق أحمد، إنهم عرفوا بالنتيجة أثناء متابعتهم للمؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم، عبر التلفاز، وشاهدوا خلاله صورة شقيقهم، مؤكدًا أنهم كانوا في قمة سعادتهم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 خلال مؤتمر صحفي في تمام الساعة الواحد ظهر اليوم الثلاثاء، بعد التأكيد على عدم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2021 أو أي معلومات حولها قبل انعقاد المؤتمر، ويجري وزير التربية والتعليم اتصالًا هاتفيًا بالطلاب الأوائل على الثانوية العامة 2021 وتقديم التهنئة لهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 تمت هذا العام بشكل إلكتروني فهو نظام جديد لأول مرة يتم العمل به، وجرت تصحيح امتحانات الثانوية العامة في مكان مركزي وليس كما كان في السنوات السابقة في كنترولات تصحيح كما كان يحدث في الأعوام السابقة، موضحًا أن إعداد نتيجة الثانوية العامة 2021 تم بشكل إلكتروني دون تدخل أي عامل من العوامل البشرية لضمان عدم وقوع أخطاء في التصحيح وأن كل طالب سيحصل على حقوقه كاملة.

وأشار «شوقي» إلى أن النظام الجديد في إعداد نتيجة الثانوية العامة 2021 لا يحتوي على درجات الرأفة، نافيًا ما تردد من أن هناك عشرة في المئة تتم إضافتهم درجات الرأفة، حيث إن هذا الأمر لا وجود له أي أساس من الصحة، كما تم حجب نتائج الطلاب الغشاشين والمتورطين فى تسريب الامتحانات، وأيضًا من قاموا بتهكير جهاز التابلت الخاص بهم وسيتم تطبيق العقاب الرادع عليهم وعلى غيرهم..

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