ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر رابط الدستور.. استعلم الآن

تتصدر نتيجة الثانوية العامة 2021 خلال الساعات الأخيرة جميع المحركات البحثية، والتي من المقرر ظهورها رسميا بعد انعقاد المؤتمر الرسمي في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم.

نتيجة الثانوية العامة 2021

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عبر صفحاتها الرسمية أنه سيتم الإعلان عن جميع النتائج ورفعها عبر المواقع الالكترونية، وينشر الدستور نتائج الثانوية العامة عبر رابطه الخاص للدخول والاستعلام ((اضغط هنا)).

وأشارت مصادر مختلفة على أن نتيجة الثانوية العامة 2021 لا تختلف عن الأعوام السابقة، ولكن مع اختلاف التنسيق بمعدل هبوط عن الأعوام السابقة ولكن نسب النجاح عالية.

يعلن ظهر اليوم الثلاثاء موقع "الدستور" نتيجة الثانوية العامة 2021، برقم الجلوس، كما يتيح الموقع للطلاب التعرف على النتيجة بدرجات المواد والمجموع الكلى، من خلال الدخول على " الموقع" ثم رابط النتيجة وإدخال رقم الجلوس.

وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه سيحرص اليوم بمناسبة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 على أن يوجه التهنئة لـ أوائل الثانوية العامة 2021.

تنسيق الكليات

وأصدرت الوزارة موعد انطلاق تنسيق الكليات 2021- 2022 للمرحلة الأولى وكذلك باقي المراحل المتعلقة بالتنسيق، والتي سيتم تحديد موعدها وأيامها بعد وصول نتيجة الثانوية العامة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.