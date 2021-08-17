فريق طبى بجامعة العريش لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين ضد كورونا

وجه الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش بشمال سيناء، العاملين بضرورة توعية أقرانهم وزملائهم المنتسبين للجامعة بسرعة التوجه لمقر حملة التطعيم ضد فيروس كوونا، وذلك حرصًا على سلامتهم وسلامة المحيطين بهم داخل وخارج الجامعة.

جاء ذلك خلال تلقي الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، لقاح فيروس كورونا، ومتابعته أعمال حملة التطعيم ضد الفيروس، وسير عملية تلقي أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين لجرعة لقاح فيروس كورونا المستجد (covid-19) بمقر الجامعة بضاحية السلام.

حملة تطعيم لقاح كورونا

وكشف رئيس جامعة العريش، أن التطعيمات متوفرة للجميع، وأن الجامعة حريصة على خدمتهم ورعايتهم صحيًا لتقليل فرص الإصابة بالعدوى والحد من أعراضها واكتساب الجسم مناعة تجاهها، مشيرًا إلى أن الجامعة ستتخذ بعض الإجراءات الملزمة لتلقي التطعيم باعتباره أحد شروط التواجد داخل الحرم الجامعي بداية من العام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

وأشار الدكتور حسن الدمرداش، إلى أن عملية التطعيم بدأت أعتبارًا من الأحد، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، موضحًا أنه يتم التسجيل إلكترونيًا ببطاقة القومي بعد الإجابة على عدد من الأسئلة لمعرفة الحالة الصحية، وإذا ما كان المتلقي يعاني من أمراض مزمنة أو أدوية، ولا يعاني من الحساسية ضد أنواع لقاح معينة.

حملة تطعيم لقاح كورونا

وتوجه، فريق طبي تابع لمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة العريش، وذلك بمقر الجامعة، بناءً على توجيهات وزيرة الصحة والسكان الدكتور هالة زايد بتوفير التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، والذي قام بالتعاون المثمر ضمن بروتوكول بين الجامعة ومديرية الصحة بشمال سيناء.